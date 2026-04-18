Direka di Milan, Dibina untuk Eropah: GAC Lancar Hacbek Elektrik AION UT

MILAN, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- GAC hari ini melancarkan model kedua dalam barisan produk elektrik sepenuhnya AION di ibu kota reka bentuk Eropah, Milan: hacbek elektrik AION UT. Model ini dibangunkan oleh GAC dan direka bersama oleh Advanced Design Centre GAC di Milan. AION UT akan mula dijual di Finland, Greece, Poland dan Portugal pada suku ini. Pasaran Eropah lain akan menyusul pada suku ketiga.

AION UT menggabungkan reka bentuk kontemporari dengan ruang dalaman luas serta teknologi kecerdasan dan keselamatan canggih. Ia mempunyai jarak roda 2,750 mm dan ruang dalaman setanding dengan sedan saiz pertengahan. Sistem infohiburan menampilkan dua skrin: skrin sentuh 14.6 inci dan kluster instrumen digital 8.88 inci. AION UT memenuhi piawaian keselamatan tertinggi dengan dilengkapi struktur pintu gelang berganda, beg udara tirai sisi berbentuk V, serta teknologi ADAS Tahap 2.

Jarak pemanduan adalah sehingga 430 km (WLTP). Pengecasan daripada 30% ke 80% melalui DC mengambil masa 24 minit. Pecutan 0–100 km/j diselesaikan dalam 7.3 saat. AION UT ditawarkan dalam dua varian: Premium dan Mewah.

Dibina di Austria

Seperti SUV AION V yang diperkenalkan di Eropah tahun lalu, AION UT dipasang di kilang Magna di Graz. Penyetempatan meningkatkan kecekapan bekalan dan respons pasaran, serta menandakan perubahan strategik bagi GAC: daripada eksport kenderaan kepada pengukuhan kehadiran setempat yang lebih mendalam di Eropah. Berpandukan komitmen "Di Eropah, untuk Eropah", GAC menyasarkan untuk menyumbang secara aktif kepada ekosistem mobiliti elektrik Eropah melalui pembuatan tempatan, kerjasama serantau dan pelaburan dalam mobiliti mampan.

Direka di Milan

Pusat Reka Bentuk Lanjutan Eropah GAC menghubungkan kepakaran automotif Timur dengan sensitiviti reka bentuk Eropah, membangunkan kenderaan yang disesuaikan untuk pasaran Eropah. Terletak di daerah reka bentuk Via Tortona di Milan, pusat ini menghimpunkan pasukan pereka antarabangsa yang bekerja pada konsep mobiliti masa hadapan termasuk teknologi elektrifikasi generasi seterusnya. Model seperti AION UT mencerminkan pendekatan pusat ini: menggabungkan teknologi global GAC dengan estetika halus dan ketukangan yang diharapkan oleh pelanggan Eropah.

GAC sedang berusaha untuk terus berkembang di seluruh Eropah melalui kerjasama baharu serta pembangunan rangkaian jualan dan perkhidmatan.

Harga

Bergantung kepada keadaan pasaran yang berbeza, harga di Eropah bermula daripada 27,990 Euro.

Latar Belakang GAC

