Diseñado en Milán, construido para Europa: GAC presenta el hatchback eléctrico AION UT

MILAN, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC lanza hoy en Milán, capital europea del diseño, su segundo modelo de la línea AION totalmente eléctrica: el hatchback eléctrico AION UT. Desarrollado por GAC y codiseñado por su Centro de Diseño Avanzado en Milán, el AION UT saldrá a la venta este trimestre en Finlandia, Grecia, Polonia y Portugal. Su lanzamiento en otros mercados europeos tendrá lugar en el tercer trimestre.

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El AION UT combina un diseño contemporáneo con un interior espacioso y tecnología avanzada de inteligencia y seguridad. Tiene una distancia entre ejes de 2.750 mm y un espacio interior comparable al de una berlina de tamaño medio. El sistema de infoentretenimiento cuenta con dos pantallas: una táctil de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas. El AION UT cumple con los más altos estándares de seguridad, equipado con doble anillo en las puertas, airbags de cortina laterales en forma de V y tecnología ADAS de nivel 2.

Su autonomía es de hasta 430 km (WLTP). La carga del 30 al 80 % mediante CC tarda 24 minutos. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. El AION UT está disponible en dos niveles de equipamiento: Premium y Luxury.

Fabricado en Austria

Al igual que el SUV AION V, presentado en Europa el año pasado, el AION UT se ensambla en la planta de Magna en Graz. La localización mejora la eficiencia de la cadena de suministro y la capacidad de respuesta al mercado, y supone un cambio estratégico para GAC: de la exportación de vehículos a un arraigo más profundo y localizado en Europa. Guiada por su compromiso de 'En Europa, para Europa' GAC aspira a contribuir activamente al ecosistema europeo de la movilidad eléctrica mediante la fabricación local, las alianzas regionales y la inversión en movilidad sostenible.

Diseñado en Milán

El Centro Europeo de Diseño Avanzado de GAC aúna la experiencia automotriz oriental con la sensibilidad del diseño europeo, desarrollando vehículos adaptados al mercado europeo. Ubicado en el distrito de diseño Via Tortona de Milán, el Centro reúne a un equipo internacional de diseñadores que trabajan en conceptos de movilidad del futuro, incluyendo tecnologías de electrificación de última generación. Modelos como el AION UT ilustran el enfoque del Centro: combinar la tecnología global de GAC con la estética refinada y la artesanía que esperan los clientes europeos.

GAC está trabajando para expandirse aún más en Europa a través de nuevas alianzas y el desarrollo de redes de ventas y servicio.

Precio

Dependiendo de las condiciones del mercado, el precio en Europa parte de 27.990 euros.

Acerca de GAC

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