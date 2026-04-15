Diseñado en Milán, fabricado para Europa: GAC presenta el hatchback eléctrico AION UT

MILÁN, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC lanza hoy su segundo modelo de la línea de vehículos totalmente eléctricos AION en Milán, la capital europea del diseño: el hatchback eléctrico AION UT. El modelo fue desarrollado por GAC y diseñado en conjunto con el Centro de Diseño Avanzado de GAC en Milán. AION UT saldrá a la venta primero en Finlandia, Grecia, Polonia y Portugal este trimestre. Luego seguirán otros mercados europeos en el tercer trimestre.

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AION UT combina un diseño contemporáneo con un interior espacioso y tecnología avanzada de inteligencia y seguridad. La distancia entre sus ejes es de 2.750 mm y su espacio interior es similar al de un sedán de tamaño mediano. El sistema de infoentretenimiento cuenta con dos pantallas: una táctil de 14,6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8,88 pulgadas. El AION UT cumple con los más altos estándares de seguridad, ya que está equipado con un doble anillo en la puerta, airbags laterales tipo cortina en forma de V y tecnología ADAS de nivel 2.

Tiene una autonomía de hasta 430 km (WLTP). Se carga del 30 al 80% con corriente continua en 24 minutos. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. El AION UT está disponible en dos versiones de equipamiento: Premium y Luxury.

Fabricado en Austria

Al igual que el SUV AION V, que se introdujo en Europa el año pasado, el AION UT se ensambla en la planta de Magna en Graz. La localización mejora la eficiencia del suministro y la capacidad de respuesta del mercado, y supone un cambio estratégico para GAC: de la exportación de vehículos a un arraigo más profundo y localizado en Europa. Guiada por su compromiso "En Europa, para Europa", GAC aspira a contribuir de forma activa al ecosistema europeo de la movilidad eléctrica, a través de la fabricación local, las asociaciones regionales y la inversión en movilidad sostenible.

Diseñado en Milán

El Centro Europeo de Diseño Avanzado de GAC combina la experiencia automovilística de Oriente con la sensibilidad del diseño europeo para desarrollar vehículos adaptados al mercado europeo. Ubicado en el distrito de diseño Via Tortona de Milán, el centro reúne a un equipo internacional de diseñadores que trabajan en conceptos de movilidad del futuro, incluidas las tecnologías de electrificación de próxima generación. Modelos como el AION UT ilustran el enfoque del centro: combinar la tecnología global de GAC con la estética refinada y la artesanía que esperan los clientes europeos.

GAC está trabajando para expandirse aún más por toda Europa a través de nuevas alianzas y el desarrollo de redes de ventas y servicio.

Precios

El precio varía según las diferentes condiciones del mercado; en Europa comienza en 27.990 euros.

Acerca de GAC

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955871/image.jpg

FUENTE GAC