ออกแบบในมิลาน เพื่อตลาดยุโรป: GAC เปิดตัว AION UT รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า
News provided byGAC
18 Apr, 2026, 00:12 CST
มิลาน 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- GAC ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นที่สองในไลน์ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ AION ณ เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งการออกแบบของยุโรป ได้แก่ รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า AION UT โดยรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดย GAC และร่วมออกแบบโดยศูนย์การออกแบบขั้นสูง (Advanced Design Centre) ของ GAC ในเมืองมิลาน ทั้งนี้ AION UT จะเริ่มจำหน่ายในฟินแลนด์ กรีซ โปแลนด์ และโปรตุเกส ภายในไตรมาสนี้ ตามด้วยตลาดอื่นๆ ในยุโรปในไตรมาสที่ 3
AION UT ผสมผสานการออกแบบร่วมสมัยเข้ากับห้องโดยสารที่กว้างขวาง เทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง และความปลอดภัยที่เหนือชั้น โดยมีระยะฐานล้อ 2,750 มม. และมีพื้นที่ภายในเทียบเท่ากับรถซีดานขนาดกลาง ระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอคู่ ได้แก่ หน้าจอสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว และแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด 8.88 นิ้ว AION UT ยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด โดยติดตั้งโครงสร้างตัวถังแบบวงแหวนประตูคู่ ถุงลมนิรภัยม่านด้านข้างรูปตัว V และเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ระดับ 2
รถรุ่นนี้มีระยะทางวิ่งสูงสุด 430 กม. (ตามมาตรฐาน WLTP) การชาร์จ DC จาก 30% ถึง 80% ใช้เวลาเพียง 24 นาที และสามารถทำอัตราเร่งจาก 0–100 กม./ชม. ได้ในเวลา 7.3 วินาที โดย AION UT มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่ Premium และ Luxury
ผลิตในออสเตรีย
AION UT ได้รับการประกอบที่โรงงานของ Magna ในเมืองกราซ เช่นเดียวกับรุ่น AION V (SUV) ที่เปิดตัวในยุโรปเมื่อปีที่แล้ว การผลิตในท้องถิ่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุปทานและการตอบสนองต่อตลาด และยังถือเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สำคัญของ GAC จากการส่งออกยานยนต์ไปสู่การวางรากฐานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในยุโรป โดย GAC มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในระบบนิเวศการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าของยุโรปอย่างจริงจังภายใต้คำมั่นสัญญา "ในยุโรป เพื่อยุโรป" ผ่านการผลิตในท้องถิ่น ความร่วมมือระดับภูมิภาค และการลงทุนในการเดินทางที่ยั่งยืน
ออกแบบในมิลาน
ศูนย์การออกแบบขั้นสูงในยุโรปของ GAC ทำหน้าที่เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์จากตะวันออกเข้ากับรสนิยมการออกแบบของยุโรปเพื่อพัฒนายานยนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับตลาดยุโรปโดยเฉพาะ ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านการออกแบบ Via Tortona ของมิลาน โดยเป็นการรวมตัวของทีมนักออกแบบนานาชาติที่ทำงานเกี่ยวกับแนวคิดการเคลื่อนที่ในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ รถรุ่นต่างๆ เช่น AION UT สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของศูนย์แห่งนี้ นั่นคือการรวมเทคโนโลยีระดับโลกของ GAC เข้ากับสุนทรียศาสตร์ที่ประณีต และงานฝีมือที่ลูกค้าชาวยุโรปคาดหวัง
นอกจากนี้ GAC กำลังเร่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วยุโรปผ่านความร่วมมือใหม่ๆ และการพัฒนาเครือข่ายการขายและบริการ
ราคา
ราคาจำหน่ายในยุโรปเริ่มต้นที่ 27,990 ยูโร ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละตลาด
เกี่ยวกับ GAC
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC โปรดไปที่: https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
SOURCE GAC
Share this article