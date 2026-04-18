밀라노에서 설계하고 유럽에서 생산: GAC, 전기 해치백 AION UT 공개

밀라노 2026년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 4월 14일 GAC가 디자인의 수도인 유럽 밀라노에서 유럽 시장용 순수 전기 AION 제품군의 두 번째 모델인 전기 해치백 AION UT를 출시했다. 이 모델은 GAC가 개발하고, 밀라노에 위치한 GAC의 첨단 디자인 센터(Advanced Design Centre in Milan)가 공동 설계했다. AION UT는 이번 분기 중 핀란드, 그리스, 폴란드, 포르투갈에서 먼저 판매를 시작할 예정이다. 다른 유럽 시장에는 3분기 중 순차적으로 출시된다.

AION UT는 현대적인 디자인과 넉넉한 실내 공간, 첨단 지능형 기술 및 안전 기술을 결합한 모델이다. 휠베이스는 2750mm이며, 실내 공간은 중형 세단에 필적한다. 인포테인먼트 시스템은 14.6인치 터치스크린과 8.88인치 디지털 계기판으로 구성된 듀얼 스크린을 갖췄다. 또한 이중 도어 링 구조, V자형 사이드 커튼 에어백, 레벨 2 ADAS 기술을 적용해 최고 수준의 안전 기준을 충족한다.

1회 충전 주행거리는 최대 430km(WLTP)다. DC 급속 충전으로 배터리 30%에서 80%까지 충전하는 데 24분이 걸리며, 제로백은 7.3초다. AION UT는 Premium과 Luxury의 두 가지 트림으로 제공된다.

오스트리아에서 생산

작년 유럽에 소개된 SUV AION V와 마찬가지로, AION UT는 그라츠에 위치한 Magna 시설에서 조립된다. 현지화는 공급 효율성과 시장 대응력을 향상시키며, GAC가 차량 수출 중심에서 유럽 현지에 더 깊이 뿌리내리는 현지화 전략으로 전환하고 있음을 보여준다. GAC는 '유럽에서, 유럽을 위해(In Europe, for Europe)'라는 약속 아래 현지 생산, 지역 파트너십, 지속 가능한 모빌리티 투자 등을 통해 유럽 전기 모빌리티 생태계에 적극적으로 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

밀라노에서 설계

GAC의 유럽 첨단 디자인 센터는 동양의 자동차 전문성과 유럽의 디자인 감각을 연결하며, 유럽 시장에 맞춘 차량을 개발하고 있다. 밀라노 비아 토르토나(Via Tortona) 디자인 지구에 위치한 이 센터에는 차세대 전동화 기술을 포함한 미래 모빌리티 콘셉트를 연구하는 다국적 디자이너 팀이 모여 있다. AION UT와 같은 모델은 GAC의 글로벌 기술력과 유럽 고객이 기대하는 세련된 미학, 장인 정신을 결합하는 이 센터의 접근 방식을 보여준다.

GAC는 새로운 파트너십과 판매 및 서비스 네트워크 개발을 통해 유럽 전역으로 사업 확대를 추진하고 있다.

가격

유럽 판매 가격은 각 시장의 여건에 따라 2만 7990유로부터 시작한다.

GAC 소개

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하면 GAC에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE GAC