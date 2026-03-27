Promovendo a descarbonização marítima global, a Shanghai Electric realiza o primeiro abastecimento em larga escala de biometanol para o transporte internacional

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Shanghai Electric

27 mar, 2026, 16:24 GMT

XANGAI, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O biometanol do projeto Taonan da Shanghai Electric foi abastecido com sucesso no navio porta-contêineres CMA CGM OSMIUM, no Porto de Yangshan, em Xangai, neste mês. A operação marca a primeira adoção em larga escala de biometanol chinês por um líder global do transporte marítimo, destacando a expansão da presença da Shanghai Electric em hidrogênio ecológico e tecnologias de combustíveis de última geração.

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Shanghai Electric conclui seu primeiro abastecimento em larga escala de biometanol para o CMA CGM OSMIUM no Porto de Yangshan, em Xangai. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)
Shanghai Electric conclui seu primeiro abastecimento em larga escala de biometanol para o CMA CGM OSMIUM no Porto de Yangshan, em Xangai. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Coordenada pelo Shanghai International Port Group de 5 a 6 de março, a operação de abastecimento foi concluída por meio de um modelo de carregamento e abastecimento simultâneo que permite uma coordenação eficiente entre o manuseio da carga e o fornecimento de combustível.

O navio receptor, um porta-contêineres de última geração com motor dual de metanol pertencente ao Grupo CMA CGM, foi abastecido com biometanol produzido pela Shanghai Electric, validando o modelo de cadeia de suprimentos totalmente integrada da empresa, que abrange produção de biometanol, logística intermodal terrestre-marítima e abastecimento portuário.

O projeto Taonan da Shanghai Electric é a primeira instalação comercial de biometanol em larga escala da China. Localizado na parte oeste da província de Jilin, o projeto aproveita os abundantes recursos de vento, energia solar e biomassa da região. A iniciativa integra tecnologias proprietárias, incluindo gaseificação de biomassa pressurizada com oxigênio, produção flexível de hidrogênio a partir da energia eólica e síntese de metanol a partir de gás de síntese rico em CO₂, para criar um sistema totalmente integrado de produção de biometanol.

Comparado ao metanol convencional à base de carvão, o biometanol proporciona uma redução expressiva nas emissões de carbono em todo o ciclo de vida, oferecendo avanços concretos em direção às metas de descarbonização marítima. Ele fornece ao setor global de transporte marítimo uma opção confiável de combustível sustentável, apoiando a transição para operações de baixo e zero carbono.

Esse sistema integrado de "energia ecológica–hidrogênio ecológico–metanol ecológico" atende ao consumo local de energia renovável e à utilização da biomassa, ao mesmo tempo em que oferece ao setor naval um combustível de baixo carbono estável, eficiente e sustentável. Após uma otimização sistemática, a instalação de Taonan agora opera de forma contínua, produzindo biometanol que atende aos padrões internacionais de combustível marítimo e possui a Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC EU). A fase inicial tem uma produção anual de 50.000 toneladas, com planos de expansão futura.

"O abastecimento bem-sucedido marca um avanço para a Shanghai Electric nos campos do hidrogênio ecológico e dos combustíveis de última geração. Seguindo em frente, a Shanghai Electric continuará a aprofundar sua P&D, bem como a aplicação industrial da tecnologia de biometanol, fortalecendo a colaboração com operadores globais de transporte marítimo e portos. Com tecnologias centrais desenvolvidas de forma independente e soluções de cadeia completa, estamos comprometidos em contribuir com um impulso sólido para a transição energética global e em buscar a neutralidade de carbono no setor marítimo", disse um representante da Shanghai Electric.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942963/Shanghai_Electric_completes_its_first_large_scale_biomethanol_bunkering_for_CMA_CGM_OSMIUM_at_Shangh.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

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