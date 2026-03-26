Napędzając globalną dekarbonizację żeglugi, Shanghai Electric realizuje pierwsze bunkrowanie biometanolu na dużą skalę na potrzeby żeglugi międzynarodowej

News provided by

Shanghai Electric

Mar 26, 2026, 13:57 ET

SZANGHAJ, 26 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Biometanol z projektu Taonan realizowanego przez Shanghai Electric został w tym miesiącu z powodzeniem zatankowany na statek kontenerowy CMA CGM OSMIUM w porcie Yangshan w Szanghaju. Operacja ta stanowi pierwsze wykorzystanie chińskiego biometanolu na dużą skalę przez globalnego lidera żeglugowego i podkreśla rosnącą obecność Shanghai Electric w obszarze zielonego wodoru i paliw nowej generacji.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghai’s Yangshan Port.
Operacja bunkrowania, koordynowana przez Shanghai International Port Group w dniach 5-6 marca, została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu jednoczesnego załadunku i bunkrowania, który umożliwia efektywną koordynację obsługi ładunku i dostaw paliwa.

Statek odbiorca, kontenerowiec nowej generacji z napędem dwupaliwowym na metanol, należący do grupy CMA CGM, został zatankowany biometanolem wyprodukowanym przez Shanghai Electric, co potwierdza w pełni zintegrowany model łańcucha dostaw spółki, obejmujący produkcję biometanolu, logistykę intermodalną lądowo-morską i bunkrowanie w porcie.

Projekt Taonan realizowany przez Shanghai Electric to pierwsza w Chinach wielkoskalowa komercyjna instalacja produkcji biometanolu. Zlokalizowany w zachodniej części prowincji Jilin, wykorzystuje bogate zasoby energii wiatrowej, słonecznej i biomasy w regionie. Inicjatywa łączy autorskie technologie, w tym zgazowanie tlenowe biomasy pod ciśnieniem, elastyczną produkcję wodoru zasilaną energią wiatrową oraz syntezę metanolu z gazu syntezowego bogatego w CO2, tworząc w pełni zintegrowany system produkcji biometanolu.

W porównaniu z konwencjonalnym metanolem opartym na węglu, biometanol zapewnia znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia, stanowiąc realny krok w kierunku dekarbonizacji żeglugi. Oferuje globalnemu sektorowi żeglugowemu niezawodną alternatywę w postaci zielonego paliwa, wspierając transformację w kierunku działalności nisko- i zeroemisyjnej.

Zintegrowany system „zielona energia - zielony wodór - zielony metanol" odpowiada na potrzeby lokalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biomasy, jednocześnie oferując branży żeglugowej stabilne, wydajne i zrównoważone paliwo niskoemisyjne. Po przeprowadzeniu systemowej optymalizacji zakład w Taonan działa obecnie w trybie ciągłym, produkując biometanol spełniający międzynarodowe normy paliw morskich oraz posiadający certyfikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU). Początkowa faza projektu przewiduje roczną produkcję na poziomie 50 000 ton, z planami dalszej rozbudowy.

„Udane bunkrowanie stanowi przełom dla Shanghai Electric w zakresie zielonego wodoru i paliw nowej generacji. W przyszłości Shanghai Electric będzie kontynuować rozwój badań i zastosowań przemysłowych technologii biometanolu, wzmacniając współpracę z globalnymi operatorami żeglugowymi i portowymi. Dzięki samodzielnie opracowanym kluczowym technologiom i kompleksowym rozwiązaniom w całym łańcuchu wartości, dążymy do wniesienia istotnego wkładu w globalną transformację energetyczną oraz realizację neutralności węglowej w sektorze morskim" - powiedział przedstawiciel Shanghai Electric.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942851/Shanghai_Electric_completes_its_first_large_scale_biomethanol_bunkering_for_CMA_CGM_OSMIUM_at_Shangh.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

Společnost Shanghai Electric podporuje globální dekarbonizaci námořní dopravy a realizuje první velkoobjemové tankování biometanolu pro mezinárodní námořní dopravu

Biometanol z projektu Tchao-nan společnosti Shanghai Electric byl v šanghajském přístavu Jang-šan tento měsíc úspěšně natankován do kontejnerové lodi ...
Shanghai Electric ofrece el primer servicio de suministro de biometanol a gran escala para transporte marítimo

Este mes, el biometanol procedente del proyecto Taonan de Shanghai Electric se cargó con éxito en el buque portacontenedores CMA CGM OSMIUM en el...
