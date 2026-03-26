Shanghai Electric ofrece el primer servicio de suministro de biometanol a gran escala para transporte marítimo

- Impulsando la descarbonización marítima mundial, Shanghai Electric ofrece el primer servicio de suministro de biometanol a gran escala para el transporte marítimo internacional

SHANGHÁI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Este mes, el biometanol procedente del proyecto Taonan de Shanghai Electric se cargó con éxito en el buque portacontenedores CMA CGM OSMIUM en el puerto de Yangshan, Shanghái. Esta operación supone la primera adopción a gran escala de biometanol chino por parte de una empresa naviera líder mundial, lo que subraya la expansión de Shanghai Electric en el sector del hidrógeno verde y las tecnologías de combustibles de última generación.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghai’s Yangshan Port.

Coordinada por Shanghai International Port Group del 5 al 6 de marzo, la operación de abastecimiento de combustible se completó mediante un modelo simultáneo de carga y abastecimiento que permite una coordinación eficiente entre la manipulación de la carga y el suministro de combustible.

El buque receptor, un portacontenedores de doble combustible de metanol de última generación propiedad del Grupo CMA CGM, se abasteció con biometanol producido por Shanghai Electric, lo que valida el modelo de cadena de suministro totalmente integrada de la compañía, que abarca la producción de biometanol, la logística intermodal terrestre y marítima y el abastecimiento de combustible en puerto.

El proyecto Taonan de Shanghai Electric es la primera planta comercial de biometanol a gran escala de China. Ubicada en la provincia occidental de Jilin, aprovecha los abundantes recursos eólicos, solares y de biomasa de la región. La iniciativa integra tecnologías propias, como la gasificación de biomasa presurizada con oxígeno, la producción flexible de hidrógeno mediante energía eólica y la síntesis de metanol a partir de gas de síntesis rico en CO₂, para crear un sistema de producción de biometanol totalmente integrado.

En comparación con el metanol convencional derivado del carbón, el biometanol ofrece una reducción significativa de las emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida, lo que supone un avance concreto hacia los objetivos de descarbonización marítima. Proporciona a la industria naviera mundial una opción de combustible verde fiable, que apoya la transición hacia operaciones con bajas o nulas emisiones de carbono.

Este sistema integrado de 'energía verde, hidrógeno verde y metanol verde' aborda el consumo local de energía renovable y la utilización de biomasa, al tiempo que ofrece a la industria naviera un combustible bajo en carbono estable, eficiente y sostenible. Tras una optimización sistemática, la planta de Taonan opera de forma continua, produciendo biometanol que cumple con los estándares internacionales de combustibles marinos y cuenta con la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC UE). La fase inicial tiene una producción anual de 50.000 toneladas, con planes de expansión futura.

"El exitoso abastecimiento de combustible representa un hito para Shanghai Electric en los campos del hidrógeno verde y los combustibles de nueva generación. En adelante, Shanghai Electric continuará profundizando en su I+D y la aplicación industrial de la tecnología del biometanol, fortaleciendo la colaboración con operadores portuarios y navieros globales. Con tecnologías centrales desarrolladas de forma independiente y soluciones integrales para toda la cadena de valor, estamos comprometidos a impulsar la transición energética global y a alcanzar la neutralidad de carbono en la industria marítima", declaró un representante de Shanghai Electric.

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