Společnost Shanghai Electric podporuje globální dekarbonizaci námořní dopravy a realizuje první velkoobjemové tankování biometanolu pro mezinárodní námořní dopravu
Mar 26, 2026, 13:44 ET
ŠANGHAJ, 26. března 2026 /PRNewswire/ -- Biometanol z projektu Tchao-nan společnosti Shanghai Electric byl v šanghajském přístavu Jang-šan tento měsíc úspěšně natankován do kontejnerové lodi CMA CGM OSMIUM. Tato operace představuje první velkokapacitní využití čínského biometanolu předním světovým přepravcem, což podtrhuje rozšiřování přítomnosti společnosti Shanghai Electric v oblasti zeleného vodíku a technologií paliv nové generace.
Operace tankování, koordinovaná společností Shanghai International Port Group ve dnech 5. až 6. března, byla dokončena pomocí modelu současného nakládání a tankování, který umožňuje efektivní koordinaci mezi manipulací s nákladem a dodávkou paliva.
Přijímající loď, kontejnerové plavidlo nové generace s duálním pohonem na metanol, která patří skupině CMA CGM, byla natankována biometanolem vyrobeným společností Shanghai Electric. Takto se potvrdila funkčnost plně integrovaného modelu dodavatelského řetězce této společnosti, který zahrnuje výrobu biometanolu, intermodální logistiku mezi pevninou a mořem i tankování v přístavu.
Projekt Tchao-nan společnosti Shanghai Electric je prvním velkokapacitním komerčním zařízením na výrobu biometanolu v Číně. Nachází se v západní provincii Ťi-lin a využívá bohaté zdroje větrné, sluneční a biomasové energie v tomto regionu. Tato iniciativa integruje vlastní technologie, včetně tlakového zplyňování biomasy s přívodem kyslíku, flexibilní výroby vodíku z větrné energie a syntézy metanolu z syntetického plynu bohatého na CO₂, čímž vytváří plně integrovaný systém výroby biometanolu.
Ve srovnání s konvenčním metanolem na bázi uhlí přináší biometanol významné snížení emisí uhlíku v celém životním cyklu, což představuje konkrétní pokrok směrem k cílům dekarbonizace námořní dopravy. Poskytuje globálnímu námořnímu průmyslu spolehlivou možnost zeleného paliva a podporuje přechod k provozům s nízkými a nulovými emisemi uhlíku.
Tento integrovaný systém „zelená energie – zelený vodík – zelený metanol" řeší otázku místní spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a využití biomasy a zároveň nabízí námořnímu průmyslu stabilní, účinné a udržitelné palivo s nízkými emisemi uhlíku. Po systematické optimalizaci nyní závod v Tchao-nanu pracuje nepřetržitě a vyrábí biometanol, který splňuje mezinárodní normy pro lodní paliva a je držitelem mezinárodního certifikátu udržitelnosti a uhlíkové stopy (ISCC EU). V počáteční fázi činí roční produkce 50.000 tun, přičemž se plánuje další rozšíření.
„Úspěšné natankování představuje pro společnost Shanghai Electric průlom v oblastech zeleného vodíku a paliv nové generace. V budoucnu bude Shanghai Electric i nadále prohlubovat výzkum, vývoj a průmyslové využití technologie biometanolu a posilovat spolupráci s globálními provozovateli lodní dopravy a přístavů. Díky nezávisle vyvinutým klíčovým technologiím a komplexním řešením se zavazujeme významně přispět k celosvětové energetické transformaci a k dosažení uhlíkové neutrality v námořním průmyslu," uvedl zástupce společnosti Shanghai Electric.
