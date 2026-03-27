Содействуя глобальной декарбонизации морского транспорта, компания Shanghai Electric впервые в мире осуществила крупномасштабную бункеровку биометанолом судна для международных перевозок

ШАНХАЙ, 27 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В этом месяце в шанхайском порту Яншань (Yangshan) была успешно осуществлена заправка контейнеровоза OSMIUM судоходной компании CMA CGM биометанолом, произведенным в рамках проекта Shanghai Electric в Таонане (Taonan). Эта операция стала первым случаем крупномасштабного использования китайского биометанола международной судоходной компанией и знаменует собой расширение роли Shanghai Electric в развитии производства экологически чистого водорода и топливных технологий следующего поколения.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghai’s Yangshan Port.

Операция по бункеровке, осуществленная 5-6 марта под руководством Шанхайской международной портовой группы (Shanghai International Port Group), была проведена по схеме одновременной погрузки и бункеровки, которая обеспечивает эффективную координацию между обработкой грузов и заправкой топливом.

Судно‑получатель — контейнеровоз нового поколения с двухтопливным двигателем на метаноле, принадлежащий группе CMA CGM, — было заправлено биометанолом, произведства Shanghai Electric, что подтвердило эффективность полностью интегрированной модели цепочки поставок компании, охватывающей производство биометанола, интермодальную логистику «суша‑море» и бункеровку в порту.

Проект компании Shanghai Electric в Таонане (Taonan) является первым крупномасштабным коммерческим объектом по производству биометанола в Китае. Расположенный в западной части провинции Цзилинь (Jilin), он использует богатые ресурсы региона в виде ветровой и солнечной энергии и биомассы. В рамках проекта применяются собственные технологии, включая газификацию биомассы под давлением с подачей кислорода, гибкое производство водорода с использованием ветровой энергии, а также синтез метанола из синтез‑газа с высоким содержанием CO₂, что позволяет создать полностью интегрированную систему производства биометанола.

По сравнению с традиционным метанолом, получаемым из угля, биометанол обеспечивает значительное сокращение выбросов углерода в течение всего жизненного цикла, способствуя достижению целей декарбонизации морского транспорта. Он предлагает мировой судоходной отрасли надежный вариант экологически чистого топлива, поддерживая переход к низкоуглеродной и безуглеродной эксплуатации.

Эта интегрированная система «зеленая энергия – зеленый водород – зеленый метанол» способствует эффективному использованию возобновляемых источников энергии и биомассы, одновременно обеспечивая судоходную отрасль стабильным, эффективным и устойчивым низкоуглеродным топливом. После комплексной оптимизации предприятие в Таонане функционирует в непрерывном режиме, производя биометанол, соответствующий международным стандартам судового топлива и сертифицированный по Международной системе сертификации экологической устойчивости и выбросов парниковых газов (ISCC EU). На начальном этапе предусмотрен годовой объем производства 50.000 тонн, который в дальнейшем будет расширяться

«Успешная бункеровка знаменует собой прорыв для Shanghai Electric в области экологически чистого водорода и топлива нового поколения. В дальнейшем компания Shanghai Electric продолжит свои исследования и разработки и промышленное применение технологии биометанола, а также укрепление сотрудничества с глобальными судоходными и портовыми операторами. Опираясь на собственные ключевые технологии и комплексные решения, мы стремимся придать мощный импульс глобальному энергетическому переходу и добиваться углеродной нейтральности в морской отрасли», — заявил представитель Shanghai Electric.

