شنغهاي إلكتريك تدفع مسيرة إزالة الكربون من القطاع البحري عالميًا بإنجاز أول عملية تموين واسعة النطاق للسفن بالميثانول الحيوي للشحن الدولي

شنغهاي، 27 مارس 2026 /PRNewswire/ -- نجحت شركة شنغهاي إلكتريك هذا الشهر في تموين سفينة الحاويات CMA CGM OSMIUM بالميثانول الحيوي المُنتَج في مشروع تاونان، وذلك في ميناء يانغشان في شنغهاي. وتمثل هذه العملية أول اعتماد واسع النطاق للميثانول الحيوي الصيني من قِبل شركة شحن عالمية رائدة، مما يؤكد توسّع حضور شنغهاي إلكتريك في مجالي الهيدروجين الأخضر وتقنيات الوقود من الجيل التالي.

وقد أُنجزت عملية تموين السفن بالوقود، التي نسّقتها مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ يومي 5 و6 مارس، من خلال نموذج التحميل وتموين السفن بالوقود بالتزامن، بما يتيح تنسيقًا فعالًا بين مناولة البضائع وإمداد الوقود.

أما السفينة التي جرى تموينها، فهي سفينة حاويات من الجيل التالي ثنائية الوقود تعمل بالميثانول وتملكها مجموعة CMA CGM. وقد زُوّدت بالميثانول الحيوي الذي تنتجه شنغهاي إلكتريك، بما يثبت صحة نموذج سلسلة إمداد متكاملة بالكامل تتبناه الشركة، يمتد من إنتاج الميثانول الحيوي مرورًا بالخدمات اللوجستية متعددة الوسائط برًا وبحرًا، وصولًا إلى تموين السفن بالوقود في الميناء.

ويُعدّ مشروع تاونان التابع لشنغهاي إلكتريك أول منشأة تجارية واسعة النطاق لإنتاج الميثانول الحيوي في الصين. ويقع المشروع في غرب مقاطعة جيلين، مستفيدًا من وفرة موارد الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية في المنطقة. وتدمج هذه المبادرة تقنيات مملوكة تشمل تغويز الكتلة الحيوية المضغوط بالنفخ بالأكسجين، والإنتاج المرن للهيدروجين اعتمادًا على طاقة الرياح، وتخليق الميثانول من غاز تخليقي غني بثاني أكسيد الكربون، لإنشاء نظام متكامل بالكامل لإنتاج الميثانول الحيوي.

مقارنةً بالميثانول التقليدي القائم على الفحم، يحقق الميثانول الحيوي خفضًا كبيرًا في انبعاثات الكربون على امتداد دورة الحياة الكاملة، بما يمثل تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق أهداف إزالة الكربون من القطاع البحري. كما يوفر لقطاع الشحن العالمي خيارًا موثوقًا للوقود الأخضر، ويدعم التحول نحو عمليات منخفضة الكربون أو صفرية الكربون.

وتعالج هذه المنظومة المتكاملة القائمة على الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر متطلبات الاستيعاب المحلي للطاقة المتجددة والاستفادة من الكتلة الحيوية، مع تزويد قطاع الشحن بوقود منخفض الكربون مستقر وفعّال ومستدام. وبعد إجراء تحسينات منهجية، باتت منشأة تاونان تعمل بصورة مستمرة وتنتج ميثانولًا حيويًا يستوفي المعايير الدولية للوقود البحري ويحمل شهادة الاستدامة الدولية والكربون (ISCC EU). وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50,000 طن، مع وجود خطط للتوسع المستقبلي.

وقال ممثل شركة شنغهاي إلكتريك: "يمثل نجاح عملية تموين السفن بالوقود إنجازًا فارقًا لشنغهاي إلكتريك في مجالي الهيدروجين الأخضر والجيل التالي من الوقود. وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل الشركة تعميق جهودها في البحث والتطوير والتطبيق الصناعي لتقنية الميثانول الحيوي، مع تعزيز التعاون مع شركات الشحن ومشغلي الموانئ حول العالم. واستنادًا إلى تقنيات أساسية مطوّرة ذاتيًا وحلول متكاملة تغطي كامل السلسلة، نلتزم بإضفاء زخم قوي على التحول العالمي في مجال الطاقة، ومواصلة السعي إلى تحقيق الحياد الكربوني في القطاع البحري."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2942851/Shanghai_Electric_completes_its_first_large_scale_biomethanol_bunkering_for_CMA_CGM_OSMIUM_at_Shangh.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg