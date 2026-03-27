Para promover la descarbonización del transporte marítimo global, Shanghai Electric ofrece la primera carga de biometanol a gran escala para transporte internacional

SHANGHÁI, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Este mes, el biometanol del proyecto Taonan de Shanghai Electric fue cargado exitosamente en el buque contenedor CMA CGM OSMIUM en el Puerto Yangshan de Shanghái. La operación representa la primera adopción a gran escala de biometanol chino por parte de un líder mundial en transporte marítimo, lo que destaca la expansión de la presencia de Shanghai Electric en los ámbitos de hidrógeno verde y tecnologías de combustible de próxima generación.

Shanghai Electric completa su primera carga de biometanol a gran escala para CMA CGM OSMIUM en el Puerto Yangshan de Shanghái. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

La operación de carga de combustible, coordinada por Shanghai International Port Group entre el 5 y el 6 de marzo, se llevó a cabo mediante un modelo de carga y suministro simultáneos que permite la coordinación eficiente entre el manejo de carga y el suministro de combustible.

La embarcación receptora, un buque contenedor de combustible dual para metanol de próxima generación, propiedad de CMA CGM Group, repostó biometanol producido por Shanghai Electric, validando así el modelo de cadena de suministro plenamente integrada de la empresa que contempla la producción de biometanol, logística intermodal terrestre-marítima y carga de combustible en puerto.

El proyecto Taonan de Shanghai Electric es la primera planta de biometanol comercial de gran envergadura en China. Su ubicación conveniente en la Provincia de Jilin occidental le permite aprovechar los abundantes recursos de energía eólica, solar y de biomasa de la región. Esta iniciativa incorpora tecnologías patentadas, como la gasificación de biomasa presurizada con oxígeno, la producción flexible de hidrógeno potenciada por energía eólica y la síntesis de gas de síntesis rico en CO₂ a metanol para crear un sistema de producción de biometanol completamente integrado.

En comparación con el metanol basado en carbón convencional, el biometanol permite una reducción considerable de las emisiones de carbono del ciclo de vida completo, por lo que promueve el avance concreto hacia el cumplimiento de las metas de descarbonización del transporte marítimo. Este ofrece al sector de transporte marítimo mundial una opción de combustible ecológico confiable que respalda la transición a operaciones con emisiones de carbono bajas y cero.

Este sistema de "energía verde–hidrógeno verde–metanol verde" integrado contempla el consumo de energía renovable local y la utilización de biomasa, a la vez que ofrece al sector de transporte marítimo un combustible estable, eficiente y con bajas emisiones de carbono para promover la sostenibilidad. Después de una optimización sistemática, la planta Taonan ahora opera de manera continua en la producción de biometanol que cumple los estándares de combustible marítimo y posee la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC UE). La fase inicial registra un rendimiento de 50.000 toneladas y se está planificando la expansión.

"La carga de combustible exitosa constituye un avance importante para Shanghai Electric en los ámbitos de hidrógeno verde y combustibles de próxima generación. En el futuro, Shanghai Electric seguirá profundizando su trabajo en I+D y aplicación industrial de la tecnología de biometanol mientras consolida la colaboración con empresas de transporte marítimo y operadores portuarios globales. Con tecnologías base y soluciones de cadena completa desarrolladas de forma independiente, tenemos el compromiso de contribuir con una dinámica sólida a la transición energética mundial y fomentar la neutralidad de carbono en la industria marítima", señaló un representante de Shanghai Electric.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942964/Shanghai_Electric_completes_its_first_large_scale_biomethanol_bunkering_for_CMA_CGM_OSMIUM_at_Shangh.jpg

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FUENTE Shanghai Electric