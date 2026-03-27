Shanghai Electric assure le premier avitaillement en biométhanol pour le transport maritime international et contribue ainsi à la décarbonisation du secteur maritime mondial

SHANGHAI, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le biométhanol issu du projet Taonan de Shanghai Electric a été transbordé avec succès sur le porte-conteneurs CMA CGM OSMIUM dans le port Yangshan de Shanghai ce mois-ci. Cette opération marque la première adoption à grande échelle du biométhanol chinois par un leader mondial du transport maritime, soulignant l'expansion de la présence de Shanghai Electric dans le domaine de l'hydrogène vert et des technologies des carburants de nouvelle génération.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghai’s Yangshan Port.

Coordonnée par Shanghai International Port Group les 5 et 6 mars, l'opération d'avitaillement a été réalisée grâce à un modèle de chargement et d'avitaillement simultanés qui permet une coordination efficace entre la manutention des marchandises et l'approvisionnement en carburant.

Le navire, un porte-conteneurs de nouvelle génération à double carburant au méthanol appartenant au groupe CMA CGM, a été alimenté en biométhanol produit par Shanghai Electric, validant ainsi le modèle de chaîne d'approvisionnement entièrement intégré de l'entreprise, qui englobe la production de biométhanol, la logistique intermodale terre-mer et l'avitaillement au port.

Le projet Taonan de Shanghai Electric est la première installation commerciale de biométhanol à grande échelle en Chine. Située dans l'ouest de la province de Jilin, elle tire parti des abondantes ressources éoliennes, solaires et de biomasse de la région. L'initiative intègre des technologies propriétaires, notamment la gazéification de la biomasse par soufflage d'oxygène sous pression, la production flexible d'hydrogène éolien et la synthèse du gaz de synthèse riche en CO₂ en méthanol, afin de créer un système de production de biométhanol entièrement intégré.

Comparé au méthanol conventionnel à base de charbon, le biométhanol permet une réduction significative des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, ce qui constitue un progrès concret vers les objectifs de décarbonisation du secteur maritime. Il offre à l'industrie mondiale du transport maritime une option de carburant vert fiable, qui favorise la transition vers des activités à faible émission ou sans émission de carbone.

Ce système intégré « énergie verte - hydrogène vert - méthanol vert » prend en compte la consommation locale d'énergie renouvelable et l'utilisation de la biomasse, tout en offrant au secteur du transport maritime un carburant stable, efficace et durable à faible teneur en carbone. Suite à une optimisation systématique, l'installation de Taonan fonctionne désormais en continu, produisant du biométhanol qui répond aux normes internationales en matière de carburant marin et détient la certification internationale en matière de durabilité et de carbone (ISCC EU). La phase initiale a une production annuelle de 50 000 tonnes, avec des plans d'expansion ultérieurs.

« Le succès de l'avitaillement marque une avancée pour Shanghai Electric dans les domaines de l'hydrogène vert et des carburants de nouvelle génération. À l'avenir, Shanghai Electric continuera d'approfondir ses activités de R&D et d'application industrielle de la technologie du biométhanol, en renforçant sa collaboration avec les opérateurs maritimes et portuaires mondiaux. Grâce à des technologies de base développées de manière indépendante et à des solutions complètes, nous sommes déterminés à donner un véritable élan à la transition énergétique mondiale et à atteindre la neutralité carbone dans l'industrie maritime », déclare un représentant de Shanghai Electric.

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