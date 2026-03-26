Shanghai Electric, v rámci podpory globálnej dekarbonizácie námornej dopravy, dodáva prvé rozsiahle tankovanie biometanolu pre medzinárodnú lodnú dopravu

News provided by

Shanghai Electric

Mar 26, 2026, 15:54 ET

ŠANGHAJ, 26. marec 2026 /PRNewswire/ -- Biometanol z projektu Taonan spoločnosti Shanghai Electric bol tento mesiac úspešne natankovaný na kontajnerovú loď CMA CGM OSMIUM v šanghajskom prístave Yangshan. Operácia predstavuje prvé veľkoobjemové nasadenie čínskeho biometanolu globálnym lídrom v námornej doprave a zdôrazňuje rastúcu prítomnosť spoločnosti Shanghai Electric v technológiách zeleného vodíka a palív novej generácie.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghai’s Yangshan Port.
Operáciu tankovania koordinovala Shanghai International Port Group v dňoch 5. – 6. marca a bola dokončená prostredníctvom modelu simultánneho nakladania a tankovania, ktorý umožňuje efektívnu koordináciu medzi manipuláciou s nákladom a dodávkou paliva.

Prijímajúca loď – kontajnerová loď novej generácie s duálnym pohonom na metanol patriaca skupine CMA CGM – bola natankovaná biometanolom vyrobeným spoločnosťou Shanghai Electric, čím sa potvrdil plne integrovaný dodávateľský reťazec spoločnosti, ktorý zahŕňa výrobu biometanolu, kombinovanú logistiku po súši a mori, ako aj tankovanie v prístave.

Projekt Taonan spoločnosti Shanghai Electric je prvým veľkoobjemným komerčným zariadením na výrobu biometanolu v Číne. Nachádza sa v západnej časti provincie Jilin a využíva bohaté regionálne zdroje veternej, slnečnej energie a biomasy. Iniciatíva integruje patentované technológie vrátane kyslíkom poháňanej tlakovej gasifikácie biomasy, flexibilnej výroby vodíka z veternej energie a syntézy metanolu z CO₂-bohatého syntézneho plynu, čím vytvára plne integrovaný systém výroby biometanolu.

V porovnaní s konvenčným metanolom vyrábaným z uhlia prináša biometanol výrazné zníženie emisií uhlíka počas celého životného cyklu, čím ponúka konkrétny pokrok smerom k cieľom dekarbonizácie námornej dopravy. Poskytuje globálnemu lodnému priemyslu spoľahlivú možnosť ekologického paliva a podporuje prechod na nízkouhlíkovú a bezuhlíkovú prevádzku.

Tento integrovaný systém „zelená energia – zelený vodík – zelený metanol" rieši lokálnu spotrebu obnoviteľnej energie a využitie biomasy a zároveň ponúka lodnému priemyslu stabilné, efektívne a udržateľné nízkouhlíkové palivo. Po systematickej optimalizácii teraz závod v Taonane pracuje nepretržite a vyrába biometanol, ktorý spĺňa medzinárodné normy pre lodné palivá a je držiteľom medzinárodnej certifikácie udržateľnosti a uhlíka (ISCC EU). V počiatočnej fáze závod vyrobí 50 000 ton ročne a plánuje sa ďalšie rozšírenie.

„Úspešné tankovanie predstavuje pre spoločnosť Shanghai Electric prielom v oblasti zeleného vodíka a palív novej generácie. Shanghai Electric bude do budúcnosti naďalej prehlbovať svoj výskum, vývoj a priemyselné využitie technológie biometanolu a posilňovať spoluprácu s globálnymi prevádzkovateľmi lodnej dopravy a prístavov. S nezávisle vyvinutými základnými technológiami a riešeniami pre celý reťazec sme odhodlaní prispieť k výraznej dynamike globálnej energetickej transformácie a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v námornom priemysle," uviedol zástupca spoločnosti Shanghai Electric.

Napędzając globalną dekarbonizację żeglugi, Shanghai Electric realizuje pierwsze bunkrowanie biometanolu na dużą skalę na potrzeby żeglugi międzynarodowej

Společnost Shanghai Electric podporuje globální dekarbonizaci námořní dopravy a realizuje první velkoobjemové tankování biometanolu pro mezinárodní námořní dopravu

