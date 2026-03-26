Shanghai Electric, v rámci podpory globálnej dekarbonizácie námornej dopravy, dodáva prvé rozsiahle tankovanie biometanolu pre medzinárodnú lodnú dopravu
News provided byShanghai Electric
Mar 26, 2026, 15:54 ET
ŠANGHAJ, 26. marec 2026 /PRNewswire/ -- Biometanol z projektu Taonan spoločnosti Shanghai Electric bol tento mesiac úspešne natankovaný na kontajnerovú loď CMA CGM OSMIUM v šanghajskom prístave Yangshan. Operácia predstavuje prvé veľkoobjemové nasadenie čínskeho biometanolu globálnym lídrom v námornej doprave a zdôrazňuje rastúcu prítomnosť spoločnosti Shanghai Electric v technológiách zeleného vodíka a palív novej generácie.
Operáciu tankovania koordinovala Shanghai International Port Group v dňoch 5. – 6. marca a bola dokončená prostredníctvom modelu simultánneho nakladania a tankovania, ktorý umožňuje efektívnu koordináciu medzi manipuláciou s nákladom a dodávkou paliva.
Prijímajúca loď – kontajnerová loď novej generácie s duálnym pohonom na metanol patriaca skupine CMA CGM – bola natankovaná biometanolom vyrobeným spoločnosťou Shanghai Electric, čím sa potvrdil plne integrovaný dodávateľský reťazec spoločnosti, ktorý zahŕňa výrobu biometanolu, kombinovanú logistiku po súši a mori, ako aj tankovanie v prístave.
Projekt Taonan spoločnosti Shanghai Electric je prvým veľkoobjemným komerčným zariadením na výrobu biometanolu v Číne. Nachádza sa v západnej časti provincie Jilin a využíva bohaté regionálne zdroje veternej, slnečnej energie a biomasy. Iniciatíva integruje patentované technológie vrátane kyslíkom poháňanej tlakovej gasifikácie biomasy, flexibilnej výroby vodíka z veternej energie a syntézy metanolu z CO₂-bohatého syntézneho plynu, čím vytvára plne integrovaný systém výroby biometanolu.
V porovnaní s konvenčným metanolom vyrábaným z uhlia prináša biometanol výrazné zníženie emisií uhlíka počas celého životného cyklu, čím ponúka konkrétny pokrok smerom k cieľom dekarbonizácie námornej dopravy. Poskytuje globálnemu lodnému priemyslu spoľahlivú možnosť ekologického paliva a podporuje prechod na nízkouhlíkovú a bezuhlíkovú prevádzku.
Tento integrovaný systém „zelená energia – zelený vodík – zelený metanol" rieši lokálnu spotrebu obnoviteľnej energie a využitie biomasy a zároveň ponúka lodnému priemyslu stabilné, efektívne a udržateľné nízkouhlíkové palivo. Po systematickej optimalizácii teraz závod v Taonane pracuje nepretržite a vyrába biometanol, ktorý spĺňa medzinárodné normy pre lodné palivá a je držiteľom medzinárodnej certifikácie udržateľnosti a uhlíka (ISCC EU). V počiatočnej fáze závod vyrobí 50 000 ton ročne a plánuje sa ďalšie rozšírenie.
„Úspešné tankovanie predstavuje pre spoločnosť Shanghai Electric prielom v oblasti zeleného vodíka a palív novej generácie. Shanghai Electric bude do budúcnosti naďalej prehlbovať svoj výskum, vývoj a priemyselné využitie technológie biometanolu a posilňovať spoluprácu s globálnymi prevádzkovateľmi lodnej dopravy a prístavov. S nezávisle vyvinutými základnými technológiami a riešeniami pre celý reťazec sme odhodlaní prispieť k výraznej dynamike globálnej energetickej transformácie a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v námornom priemysle," uviedol zástupca spoločnosti Shanghai Electric.
