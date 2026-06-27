Quarta área de serviços da cadeia de suprimento do CISCE: logística, finanças e conectividade global ganham destaque

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China International Supply Chain Expo

27 jun, 2026, 15:50 GMT

PEQUIM, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimento da China (CISCE) inaugurou uma área dedicada aos serviços de cadeia de suprimentos, com foco em serviços empresariais especializados e de alto valor que dão suporte a todas as etapas da cadeia de suprimento. A área é estruturada em torno de quatro pilares principais: Canal Azul, Logística Integrada, Serviços Abrangentes e Financiamento Industrial.

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Serviço de cadeia de suprimento: fortalecendo a cooperação
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A seção do Canal Azul reúne líderes globais do setor de transporte marítimo — China Merchants Group, Shandong Port Group e as transportadoras internacionais Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) e FedEx. Seus estandes mostram como a infraestrutura portuária da China se conecta a seis continentes, destacando o papel essencial da logística marítima nas cadeias de suprimentos internacionais.

A seção de Logística Integrada apresenta uma combinação de empresas chinesas e internacionais, como China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express e Top Ideal, apresentando uma visão completa do transporte multimodal. Os estandes exibem centros de carga aérea, sistemas inteligentes de cadeia de frio e rotas do Expresso Ferroviário China-Europa, ilustrando como as redes terrestres, marítimas, aéreas e ferroviárias trabalham em conjunto para construir cadeias de suprimentos resilientes e adaptáveis.

A seção de Serviços Abrangentes demonstra como os serviços empresariais estão avançando além da logística básica para oferecer serviços intensivos em conhecimento, como consultoria jurídica, análise de dados, comércio de carbono e ferramentas de exportação baseadas em IA. Entre os expositores participantes estão a Zona Franca Integral do Aeroporto de Daxing, em Pequim, o Centro de Serviços da Administração Nacional de Imigração, a China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., a Dun & Bradstreet e a Easy-Biz.

Organizada em torno de pagamentos, financiamento e colaboração empresarial, a seção de Finanças Industriais reúne a China UnionPay, Visa e Mastercard para construir um ecossistema global de pagamentos. O Banco de Exportação e Importação da China, junto com o ICBC e o Bank of Communications, mostra como o empréstimo respaldado por políticas e o banco comercial podem trabalhar lado a lado para apoiar empresas chinesas a se expandirem globalmente. O PICC está apresentando cobertura de risco para crédito comercial e passivos internacionais. A Federação Empresarial de Singapura (SBF) está liderando uma delegação composta por representantes do UOB, DBS e OCBC para destacar as crescentes capacidades de financiamento comercial e serviços bancários da região Ásia-Pacífico.

Desde navios transoceânicos a plataformas de dados em nuvem, e do financiamento comercial a soluções para a transição energética, a zona de Serviços da Cadeia de Suprimentos reúne empresas líderes da China e do exterior para abordar uma questão determinante de nossa época: como tornar as cadeias de suprimentos mais resilientes, inteligentes e sustentáveis. Não se trata apenas de uma vitrine coletiva de empresas. A zona oferece um panorama claro da abertura em curso do setor de serviços da China e aponta para o rumo que o setor de cadeia de suprimento global está tomando.

FONTE China International Supply Chain Expo

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