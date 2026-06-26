Espace Services de la chaîne d'approvisionnement au 4e CISCE : la logistique, la finance et la connectivité mondiale occupent le devant de la scène

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le quatrième Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a inauguré un espace dédié aux services de la chaîne d'approvisionnement, consacré aux services commerciaux spécialisés et à forte valeur ajoutée qui soutiennent chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Cet espace est organisé autour de quatre piliers fondamentaux : Blue Channel, logistique intégrée, services complets et finance industrielle.

Supply Chain Service: Making Cooperation More Strengthened

Le créneau Blue Channel regroupe les principaux acteurs mondiaux du transport maritime : China Merchants Group, Shandong Port Group, ainsi que les transporteurs internationaux Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) et FedEx. Leurs expositions illustrent comment les infrastructures portuaires chinoises relient les six continents, soulignant ainsi le rôle essentiel de la logistique maritime dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La section Logistique intégrée réunit des acteurs chinois et internationaux tels que China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express et Top Ideal, offrant ainsi un aperçu complet du transport multimodal. Les présentations portent sur les hubs de fret aérien, les systèmes intelligents de chaîne du froid et les itinéraires du « China-Europe Railway Express », illustrant ainsi comment les réseaux terrestres, maritimes, aériens et ferroviaires fonctionnent ensemble pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et adaptables.

La section Services complets montre comment les services aux entreprises vont au-delà de la logistique de base pour proposer des offres à forte intensité de connaissances, telles que le conseil juridique, l'analyse de données, le marché du carbone et les outils d'exportation basés sur l'intelligence artificielle. Parmi les exposants phares figurent la zone franche intégrée de l'aéroport de Pékin-Daxing, le Centre de services de l'Administration nationale de l'immigration, la société China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet et Easy-Biz.

Consacrée aux paiements, au financement et à la collaboration entre entreprises, la section Finance industrielle rassemble China UnionPay, Visa et Mastercard afin de mettre en place un écosystème mondial de paiement. La Banque chinoise d'import-export, aux côtés de l'ICBC et de la Banque des Communications, illustre comment les prêts soutenus par les pouvoirs publics et les activités bancaires commerciales peuvent fonctionner ensemble pour accompagner les entreprises chinoises dans leur expansion à l'international. PICC propose une couverture des risques liés au crédit commercial et aux engagements transfrontaliers. La Fédération des entreprises de Singapour (SBF) dirige une délégation composée de représentants de l'UOB, de la DBS et de l'OCBC afin de mettre en avant les capacités croissantes de la région Asie-Pacifique en matière de financement du commerce et de services bancaires.

Des navires de haute mer aux plateformes de données dans le cloud, en passant par le financement du commerce international et les solutions de transition énergétique, l'espace Services de la chaîne d'approvisionnement rassemble des entreprises de premier plan, tant chinoises qu'étrangères, afin d'aborder une question déterminante de notre époque : comment rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes, plus intelligentes et plus écologiques. Il ne s'agit pas simplement d'une vitrine collective pour les entreprises. Cet espace permet de présenter une image claire de l'ouverture en cours du secteur des services en Chine et met en lumière les prochaines orientations du secteur des chaînes d'approvisionnement mondiales.