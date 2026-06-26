Zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan CISCE keempat: Logistik, Kewangan dan Kesalinghubungan Global Menjadi Tumpuan

BEIJING, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat telah melancarkan zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan khusus yang memberi tumpuan kepada perkhidmatan perniagaan khusus bernilai tinggi yang menyokong setiap peringkat dalam rantaian bekalan. Zon ini dibangunkan berasaskan empat tonggak utama: Saluran Biru, Logistik Bersepadu, Perkhidmatan Komprehensif dan Kewangan Industri.

Supply Chain Service: Making Cooperation More Strengthened

Bahagian Saluran Biru menghimpunkan peneraju perkapalan global—China Merchants Group, Shandong Port Group, serta syarikat pengangkut antarabangsa Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) dan FedEx. Pameran mereka memperlihatkan bagaimana infrastruktur pelabuhan China menghubungkan enam benua, sekali gus menekankan peranan penting logistik maritim dalam rantaian bekalan global.

Bahagian Logistik Bersepadu menampilkan gabungan pengusaha China dan antarabangsa seperti China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express dan Top Ideal yang mempamerkan keseluruhan skop pengangkutan berbilang mod. Pameran merangkumi hab kargo udara, sistem rantaian sejuk pintar serta laluan China-Europe Railway Express, sekali gus memperlihatkan bagaimana rangkaian pengangkutan darat, laut, udara dan rel berfungsi bersama untuk membina rantaian bekalan yang berdaya tahan dan boleh beradaptasi.

Bahagian Perkhidmatan Komprehensif memperlihatkan bagaimana perkhidmatan perniagaan mencapai kemajuan melangkaui logistik asas kepada penawaran berintensifkan pengetahuan seperti khidmat nasihat undang-undang, analisis data, perdagangan karbon dan alat eksport berkuasa AI. Pempamer yang mengambil bahagian termasuk Beijing Daxing Airport Comprehensive Bonded Zone, National Immigration Administration Service Center, China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet dan Easy-Biz.

Disusun berasaskan pembayaran, pembiayaan dan kerjasama perniagaan, bahagian Kewangan Industri menghimpunkan China UnionPay, Visa dan Mastercard bagi membangunkan ekosistem pembayaran global. Export-Import Bank of China, di samping ICBC dan Bank of Communications, sekali gus memperlihatkan bagaimana pemberian pinjaman bersandarkan polisi dan perbankan komersial boleh berfungsi bersama-sama bagi menyokong syarikat China berkembang ke peringkat global. PICC pula mempamerkan perlindungan risiko bagi kredit perdagangan dan liabiliti rentas sempadan. Singapore Business Federation (SBF) mengetuai satu delegasi daripada UOB, DBS, dan OCBC untuk mengetengahkan keupayaan pembiayaan perdagangan dan perbankan rantau Asia-Pasifik yang semakin berkembang.

Bermula daripada kapal samudera kepada platform data berasaskan awan, serta daripada pembiayaan perdagangan kepada penyelesaian peralihan tenaga, zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan menghimpunkan syarikat-syarikat terkemuka dari China dan luar negara bagi menyelesaikan satu persoalan utama pada zaman ini: bagaimana menjadikan rantaian bekalan lebih berdaya tahan, lebih pintar dan lebih hijau. Zon ini bukan sekadar pameran kolektif syarikat-syarikat. Ia turut memberi gambaran jelas mengenai pembukaan sektor perkhidmatan China yang berterusan serta menunjukkan hala tuju industri rantaian bekalan global yang seterusnya.

SOURCE China International Supply Chain Expo