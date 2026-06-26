โซนบริการห่วงโซ่อุปทานในงาน CISCE ครั้งที่ 4: โลจิสติกส์ การเงิน และการเชื่อมโยงระดับโลกก้าวขึ้นเป็นจุดสนใจสำคัญของงาน
News provided byChina International Supply Chain Expo
26 Jun, 2026, 21:23 CST
ปักกิ่ง, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งานมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (China International Supply Chain Expo: CISCE) ครั้งที่ 4 ได้เปิดตัวโซนบริการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Service Zone) ขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมุ่งความสำคัญที่บริการทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สนับสนุนทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน โซนดังกล่าวได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของ 4 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ Blue Channel, Integrated Logistics, Comprehensive Services และ Industrial Finance
ส่วน Blue Channel ได้รวมตัวผู้นำด้านการขนส่งทางเรือระดับโลก ได้แก่ China Merchants Group, Shandong Port Group และผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศอย่าง Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) และ FedEx การจัดแสดงของบริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็นรูปแบบที่โครงสร้างพื้นฐานด้านท่าเรือของจีนเชื่อมโยงกับทั้งหกทวีป พร้อมตอกย้ำบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งของโลจิสติกส์ทางทะเลในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
ส่วน Integrated Logistics นำเสนอผู้ประกอบการทั้งจากจีนและต่างประเทศ เช่น China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express และ Top Ideal โดยนำเสนอภาพรวมของระบบการขนส่งแบบหลายรูปแบบอย่างครบวงจร การจัดแสดงครอบคลุมศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบห่วงโซ่ความเย็นอัจฉริยะ และเส้นทางรถไฟ China-Europe Railway Express ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบที่เครือข่ายการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทางราง ทำงานประสานกันเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และสามารถปรับตัวได้
ส่วน Comprehensive Services แสดงให้เห็นว่าบริการทางธุรกิจกำลังก้าวไกลเกินกว่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน ไปสู่บริการที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล การซื้อขายคาร์บอน และเครื่องมือส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้จัดแสดงรายสำคัญประกอบด้วย Beijing Daxing Airport Comprehensive Bonded Zone, National Immigration Administration Service Center, China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet และ Easy-Biz
ในส่วน Industrial Finance จัดขึ้นโดยมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน การจัดหาเงินทุน และความร่วมมือทางธุรกิจ ได้รวมตัวทั้ง China UnionPay, Visa และ Mastercard เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (Export-Import Bank of China) ร่วมกับธนาคาร ICBC และ Bank of Communications แสดงให้เห็นรูปแบบที่เงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและบริการธนาคารพาณิชย์สามารถทำงานควบคู่กันเพื่อให้การสนับสนุนบริษัทจีนในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ขณะที่ PICC นำเสนอการคุ้มครองความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อการค้าและภาระหนี้สินข้ามพรมแดน ด้าน Singapore Business Federation (SBF) ได้นำคณะผู้แทนจาก UOB, DBS และ OCBC เข้าร่วม เพื่อเน้นย้ำถึงศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในด้านการเงินเพื่อการค้าและบริการธนาคาร
ตั้งแต่เรือเดินสมุทรไปจนถึงแพลตฟอร์มข้อมูลบนระบบคลาวด์ การเงินเพื่อการค้าไปจนถึงโซลูชันด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โซนบริการห่วงโซ่อุปทานแห่งนี้ได้รวบรวมบริษัทชั้นนำจากจีนและทั่วโลก เพื่อร่วมกันตอบคำถามสำคัญประการหนึ่งของยุคสมัย นั่นคือ จะทำอย่างไรเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โซนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงศักยภาพร่วมกันของบริษัทต่าง ๆ หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการเปิดกว้างของภาคบริการของจีนอย่างต่อเนื่อง และบ่งชี้ถึงทิศทางที่อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังก้าวเดินต่อไปในอนาคต
SOURCE China International Supply Chain Expo
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