- Zona de Servicios de la Cadena de Suministro de la 4ª CISCE: Logística, Finanzas y Conectividad Global como Protagonistas

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) ha inaugurado una zona dedicada a los servicios de la cadena de suministro, y que está centrada en servicios empresariales especializados de alto valor que dan soporte a todas las etapas de la cadena de suministro. La zona se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales: Canal Azul, Logística Integrada, Servicios Integrales y Financiación Industrial.

Supply Chain Service: Making Cooperation More Strengthened

La sección Blue Channel sirve como punto de reunión de líderes mundiales del transporte marítimo: China Merchants Group, Shandong Port Group y las navieras internacionales Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) y FedEx. Sus exposiciones muestran cómo la infraestructura portuaria de China se conecta con seis continentes, destacando el papel esencial de la logística marítima en las cadenas de suministro globales.

La sección de Logística Integrada presenta una combinación de actores chinos e internacionales como China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express y Top Ideal, mostrando el alcance completo del transporte multimodal. Las exhibiciones abarcan centros de carga aérea, sistemas inteligentes de cadena de frío y rutas del China-Europe Railway Express, ilustrando cómo las redes terrestres, marítimas, aéreas y ferroviarias trabajan en conjunto para construir cadenas de suministro resilientes y adaptables.

La sección de Servicios Integrales muestra cómo los servicios empresariales van avanzando más allá de la logística básica hacia ofertas intensivas en conocimiento, como asesoría legal, análisis de datos, comercio de carbono y herramientas de exportación impulsadas por IA. Entre los expositores destacados se incluyen la Zona Franca Integral del Aeropuerto de Beijing Daxing, el Centro Nacional de Servicios de Administración de Inmigración, China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet y Easy-Biz.

Estando organizada en torno a pagos, financiación y colaboración empresarial, la sección de Finanzas Industriales reúne a China UnionPay, Visa y Mastercard para construir un ecosistema de pagos global. El Banco de Exportación e Importación de China, junto con ICBC y Bank of Communications, muestra cómo los préstamos respaldados por políticas y la banca comercial pueden trabajar conjuntamente para apoyar a las empresas chinas en su expansión internacional. PICC presenta la cobertura de riesgos para el crédito comercial y las obligaciones transfronterizas. La Federación Empresarial de Singapur (SBF) lidera una delegación de UOB, DBS y OCBC para destacar las crecientes capacidades bancarias y de financiación comercial de la región de Asia-Pacífico.

Abarcando desde buques transoceánicos hasta plataformas de datos en la nube, y desde financiación comercial hasta soluciones para la transición energética, la zona de Servicios de la Cadena de Suministro sirve como punto de reunión para las empresas líderes de China y del extranjero con la finalidad de abordar una cuestión fundamental de nuestro tiempo: cómo hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes, inteligentes y sostenibles. No se trata simplemente de una muestra colectiva de empresas. Ofrece una visión clara de la continua apertura del sector de servicios de China e indica hacia dónde se dirige la industria global de la cadena de suministro.