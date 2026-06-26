鏈博會供應鏈服務展區：四大板塊全景呈現中國服務業高水平開放

綜合服務板塊作為生產性服務業向高端延伸的集中體現，涵蓋北京大興機場綜保區、國家移民管理局移民事務服務中心、中碳登、鄧白氏、易運盈等機構，以法律、數據、碳交易、AI出海等知識密集型服務賦能供應鏈全週期。產業金融板塊以支付、融資到協同層層遞進：中國銀聯攜Visa、萬事達卡構建全球支付生態；進出口銀行聯手工商銀行、交通銀行，以政策性加商業金融雙輪驅動護航出海；中國人保提供覆蓋貿易信用與風險的保障方案；新加坡工商聯攜大華、星展、華僑銀行展現亞太金融集群優勢。

從深海巨輪到雲端數據，從資金活水到綠色動能，供應鏈服務展區匯聚了國內外領軍企業的前沿實踐，共同回答時代命題：如何讓供應鏈更具韌性、更智慧、更綠色。這裡不僅是一次企業的集體亮相，更是中國服務業高水平開放的生動縮影。

SOURCE China International Supply Chain Expo