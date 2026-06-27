Zona de Servicio de la Cadena de Suministro de la cuarta CISCE: la logística, las finanzas y la conectividad mundial cobran protagonismo

BEIJING, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) ha inaugurado una zona de Servicio de la Cadena de Suministro enfocada en servicios empresariales especializados y de alto valor para apoyar cada etapa de la cadena de suministro. La zona se basa en cuatro pilares fundamentales: el canal azul, la logística integrada, los servicios integrales y el financiamiento industrial.

Servicio de la Cadena de Suministro: fortalecer aún más la cooperación

La sección del canal azul reúne a las principales empresas de distribución internacional como China Merchants Group, Shandong Port Group, y los operadores logísticos internacionales Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) y FedEx. Sus exposiciones muestran la manera en la que la infraestructura portuaria de China conecta a seis continentes, lo que pone de relieve el papel fundamental de la logística marítima en las cadenas de suministro a nivel mundial.

La sección de logística integrada cuenta con una combinación de entidades chinas e internacionales como China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express y Top Ideal, que presenta todo el alcance del transporte multimodal. Las exhibiciones abarcan centros de distribución de carga aérea, sistemas inteligentes de la cadena de frío y rutas del Expreso Ferroviario China-Europa, lo que ilustra la manera en que las redes terrestres, marítimas, aéreas y ferroviarias funcionan en conjunto para el desarrollo de cadenas de suministro resilientes y adaptables.

La sección de servicios integrales demuestra cómo los servicios empresariales van más allá de la logística básica para ofrecer servicios basados en el conocimiento, como la asesoría legal y el análisis de datos, el comercio de derechos de emisión de carbono y herramientas de exportación basadas en IA. Entre los expositores más destacados se encuentran la Zona Franca Integral del Aeropuerto Internacional de Daxing (Beijing), el Centro de Servicio de la Administración Nacional de Inmigración, China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet e Easy-Biz.

La sección de financiamiento industrial está organizada en torno a los pagos, el financiamiento y la colaboración empresarial, y reúne a entidades como China UnionPay, Visa y Mastercard con el objetivo de crear un ecosistema de pagos internacional. El Banco de Exportación e Importación de China, junto con ICBC y el Banco de Comunicaciones, muestra cómo los préstamos respaldados por políticas y la banca comercial pueden funcionar de manera conjunta para apoyar a las empresas chinas en su expansión internacional. La empresa PICC presenta cobertura de riesgo para el crédito comercial y los pasivos transfronterizas. La Federación Empresarial de Singapur (SBF, por sus siglas en inglés) encabeza una delegación de los bancos UOB, DBS y OCBC para destacar las crecientes capacidades de la región Asia-Pacífico en materia de financiamiento comercial y banca.

Desde embarcaciones transoceánicas hasta plataformas de datos en la nube, y desde el financiamiento comercial hasta las soluciones para la transición energética, la zona de Servicio de la Cadena de Suministro reúne a las principales empresas de China y el mundo para responder a una cuestión fundamental de nuestra época: cómo hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes, inteligentes y ecológicas. Esto no es simplemente una presentación colectiva de empresas. Ofrece una visión clara de la apertura continua del sector de los servicios de China y señala el rumbo que tomará el sector de las cadenas de suministro a nivel mundial.

FUENTE China International Supply Chain Expo