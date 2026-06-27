제4회 CISCE 공급망 서비스 구역: 물류, 금융 및 글로벌 연결성이 중심 무대에 오르다

베이징 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국국제공급망엑스포(China International Supply Chain Expo, CISCE)가 공급망의 모든 단계를 지원하는 고부가가치 전문 비즈니스 서비스에 초점을 맞춘 전용 공급망 서비스 구역을 개설했다. 이 구역은 블루 채널(Blue Channel), 통합 물류(Integrated Logistics), 종합 서비스(Comprehensive Services), 산업 금융(Industrial Finance)이라는 네 가지 핵심 축을 중심으로 구성됐다.

블루 채널 부문에는 중국초상그룹(China Merchants Group), 산둥항만그룹(Shandong Port Group), 글로벌 운송 기업인 머스크(Maersk), 지중해해운회사(Mediterranean Shipping Company, MSC), 페덱스(FedEx) 등 세계 해운 분야 선도 기업들이 참가했다. 이들의 전시는 중국의 항만 인프라가 6개 대륙과 어떻게 연결되는지를 보여주며, 글로벌 공급망에서 해상 물류가 수행하는 필수적 역할을 부각한다.

Supply Chain Service: Making Cooperation More Strengthened

통합 물류 부문에는 중국허난항공그룹(China Henan Aviation Group), YTO 익스프레스(YTO Express), 허베이물류그룹(Hebei Logistics Group), 일본통운(Nippon Express), 탑아이디얼(Top Ideal) 등 중국 및 해외 기업들이 참가해 복합 운송의 전 범위를 선보인다. 전시는 항공 화물 허브, 스마트 콜드체인 시스템, 중국-유럽 화물열차 노선 등을 다루며, 육상, 해상, 항공 및 철도 네트워크가 회복력 있고 적응력 높은 공급망 구축을 위해 어떻게 유기적으로 작동하는지 보여준다.

종합 서비스 부문은 비즈니스 서비스가 기본적인 물류를 넘어 법률 자문, 데이터 분석, 탄소 배출권 거래, AI 기반 수출 도구 등 지식 집약적 서비스로 발전하고 있음을 보여준다. 주요 참가 기업 및 기관으로는 베이징 다싱공항 종합보세구(Beijing Daxing Airport Comprehensive Bonded Zone), 국가이민관리국 서비스센터(National Immigration Administration Service Center), 중국탄소배출권등록결제유한공사(China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd.), 던앤브래드스트리트(Dun & Bradstreet), 이지비즈(Easy-Biz) 등이 있다.

결제, 금융, 비즈니스 협력을 중심으로 구성된 산업 금융 부문에는 중국 유니온페이(China UnionPay), 비자(Visa), 마스터카드(Mastercard)가 참가해 글로벌 결제 생태계 구축에 나섰다. 중국수출입은행(Export-Import Bank of China)은 중국공상은행(ICBC), 교통은행(Bank of Communications)과 함께 정책 기반 대출과 상업은행 서비스가 어떻게 병행해 중국 기업의 해외 진출을 지원할 수 있는지 보여준다. 중국인민보험그룹(PICC)은 무역 신용 및 국경 간 책임에 대한 위험 보장을 선보인다. 싱가포르기업연맹(Singapore Business Federation, SBF)은 UOB, DBS, OCBC로 구성된 대표단을 이끌고 아시아태평양 지역의 성장하는 무역 금융 및 은행 역량을 조명한다.

원양 선박에서 클라우드 기반 데이터 플랫폼에 이르기까지, 무역 금융에서 에너지 전환 솔루션에 이르기까지, 공급망 서비스 존은 중국과 해외의 선도 기업들을 한자리에 모아 우리 시대의 핵심 과제인 공급망을 어떻게 더 회복력 있고, 더 스마트하며, 더 친환경적으로 만들 것인가에 대한 해답을 모색한다. 이는 단순한 기업 공동 전시가 아니다. 중국 서비스 부문의 지속적인 개방을 명확하게 보여주며, 글로벌 공급망 산업이 앞으로 나아갈 방향을 제시한다.

SOURCE China International Supply Chain Expo