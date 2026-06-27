Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China: Healthy Life Chain apresenta todo o espectro da inovação global na cadeia de suprimentos de saúde

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) abriu sua seção Healthy Life Chain, reunindo mais de 100 empresas líderes em três zonas centrais — Tecnologia Médica, Qualidade de Vida e Bem-Estar Tradicional. Juntas, elas apresentam soluções digitais e inteligentes de saúde que abrangem todo o ciclo de vida humano.

Healthy Life Chain: Tornando a vida mais maravilhosa

No segmento de equipamentos médicos de ponta, empresas globais como a GE Healthcare e a Siemens Healthineers estão demonstrando seus recursos completos de P&D e fabricação "China-for-China", enquanto a AstraZeneca apresenta uma plataforma de descoberta de medicamentos com IA. Inovadores chineses também estão ganhando destaque: a BGI revelou um modelo fundamental do genoma humano; a Longwood Valley está apresentando um robô cirúrgico ortopédico produzido internamente; e a Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Hainan Boao Lecheng está exibindo seu programa acelerado de dispositivos médicos. As tecnologias médicas chinesas e estrangeiras estão avançando em paralelo, impulsionando os diagnósticos de precisão e os tratamentos para novos patamares.

No espaço de saúde do consumidor, a Procter & Gamble, a L'Oréal, a Panasonic e a Starbucks estão demonstrando como a inteligência digital e as práticas sustentáveis estão sendo incorporadas às suas cadeias de suprimentos. A IA está comprimindo os ciclos de design para embalagens de cosméticos. Transportadores de levitação magnética e robótica com inteligência incorporada estão operando em armazéns inteligentes. A Starbucks está conectando sua cadeia de suprimentos diretamente às fazendas de café na província de Yunnan, criando rastreabilidade completa para grãos de origem sustentável — do solo até a xícara.

Enquanto isso, marcas chinesas de medicina tradicional (TCM) e bem-estar patrimonial estão acelerando sua expansão global. A Guangzhou Pharmaceutical Holdings está construindo ecossistemas industriais no exterior, enquanto a Xin Bao Tang e a Zhendong Pharmaceutical estão integrando verticalmente toda a cadeia de suprimentos de ervas autênticas. Também em exibição: uma nova onda de ferramentas de diagnóstico impulsionadas por IA, incluindo dispositivos inteligentes de medição de pulso e unidades inteligentes de moxabustão. Essas inovações conectam a medicina oriental e ocidental — digitalizando práticas tradicionais para torná-las mais mensuráveis, reproduzíveis e escaláveis para os mercados globais.

Além disso, a China State Construction está exibindo suas tecnologias de construção ecológica e inteligente, incluindo um pavilhão temporário de baixo carbono que foi pré-fabricado e montado em apenas 128 dias. A estrutura integra materiais de construção ecológicos com sistemas inteligentes de monitoramento de energia, estabelecendo um marco de referência para ambientes construídos saudáveis e sustentáveis.

Do pré-natal ao envelhecimento saudável, a Healthy Life Chain apresenta um ecossistema de saúde completo. Contando com o compromisso local das multinacionais, as inovações tecnológicas das marcas internas, a revitalização digital da TCM e o estilo de vida ecológica inteligente, ela conecta a cadeia global de suprimentos de saúde e oferece soluções práticas e reais para pessoas em todas as etapas da vida.

FONTE China International Supply Chain Expo