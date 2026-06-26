Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China Keempat: Zon Rantaian Kehidupan Sihat Pamerkan Inovasi Menyeluruh Rantaian Bekalan Penjagaan Kesihatan Global

BEIJING, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat telah membuka Zon Rantaian Kehidupan Sihat, yang menghimpunkan lebih daripada 100 syarikat terkemuka merentasi tiga zon teras, iaitu Teknologi Perubatan, Kehidupan Berkualiti dan Kesejahteraan Warisan. Secara bersama, mereka mempersembahkan penyelesaian kesihatan digital dan pintar yang merangkumi keseluruhan kitaran hayat manusia.

Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

Dalam bidang peralatan perubatan berteknologi tinggi, syarikat global GE Healthcare dan Siemens Healthineers mempamerkan sepenuhnya keupayaan R&D dan pembuatan "China-untuk-China", manakala AstraZeneca memperkenalkan platform penemuan ubat yang dikuasakan oleh AI. Penginovasi China turut menjadi tumpuan: BGI melancarkan model asas genom manusia; Longwood Valley mempersembahkan robot pembedahan ortopedik keluaran tempatan; dan Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone mempamerkan program laluan pantas bagi peranti perubatan. Teknologi perubatan dari China dan luar negara berkembang seiring, sekali gus membawa diagnostik dan rawatan berketepatan tinggi ke tahap yang baharu.

Dalam sektor kesihatan pengguna, Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic dan Starbucks memperlihatkan bagaimana kecerdasan digital dan amalan mampan diterapkan dalam rantaian bekalan mereka. AI mempercepatkan kitaran reka bentuk pembungkusan kosmetik. Konveyor levitasi magnet dan robot kecerdasan terkandung kini beroperasi di gudang pintar. Starbucks pula menghubungkan rantaian bekalannya secara langsung dengan ladang kopi di Wilayah Yunnan, sekali gus mewujudkan kebolehkesanan penuh bagi biji kopi yang diperoleh secara mampan, daripada tanah hingga ke cawan.

Sementara itu, jenama Perubatan Tradisional Cina (TCM) dan kesejahteraan warisan dari China sedang mempercepat pengembangan mereka ke pasaran global. Guangzhou Phar. Holdings sedang membangunkan ekosistem industri di luar negara, manakala Xin Bao Tang dan Zhendong Pharmaceutical melaksanakan integrasi menegak bagi keseluruhan rantaian bekalan herba asli. Turut dipamerkan: gelombang baharu alat diagnostik pacuan AI, termasuk peranti pintar untuk pemeriksaan nadi dan unit moksibusi pintar. Inovasi-inovasi ini menghubungkan perubatan Timur dan Barat—mendigitalkan amalan tradisional agar lebih mudah diukur, dihasilkan semula dan diperluaskan ke pasaran global.

Selain itu, China State Construction mempamerkan teknologi pembinaan hijau dan pintarnya, termasuk sebuah astaka sementara rendah karbon yang diprafabrikasi dan dipasang dalam tempoh hanya 128 hari. Struktur tersebut menggabungkan bahan binaan mesra alam dengan sistem pemantauan tenaga pintar, sekali gus menetapkan penanda aras bagi persekitaran binaan yang sihat dan mampan.

Daripada penjagaan pranatal hingga kepada penuaan yang sihat, Zon Rantaian Kehidupan Sihat mempersembahkan satu ekosistem kesihatan yang lengkap. Dengan mengetengahkan komitmen tempatan syarikat multinasional, inovasi teknologi jenama tempatan, kebangkitan semula digital TCM dan gaya hidup hijau pintar, zon ini menghubungkan rantaian bekalan kesihatan global dan menawarkan penyelesaian kesihatan praktikal yang boleh diaplikasikan dalam dunia sebenar kepada masyarakat pada setiap peringkat kehidupan.

SOURCE China International Supply Chain Expo