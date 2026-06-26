Die 4. International Supply Chain Expo in China: Healthy Life Chain präsentiert das gesamte Spektrum globaler Innovationen in der Gesundheitsversorgungskette

BEIJING, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die vierte China International Supply Chain Expo (CISCE) hat ihren Ausstellungsbereich Healthy Life Chain eröffnet und zieht damit mehr als 100 führende Unternehmen aus drei Kernbereichen an: Medizintechnik, Lebensqualität sowie Wellness auf Basis traditioneller Verfahren. Gemeinsam bieten sie digitale und intelligente Gesundheitslösungen an, die den gesamten Lebenszyklus der Menschen abdecken.

Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

Im Bereich der High-End-Medizintechnik stellen die globalen Marktführer GE Healthcare und Siemens Healthineers ihre umfassenden „China-for-China"-Fähigkeiten in Forschung, Entwicklung und Fertigung unter Beweis, während AstraZeneca eine KI-gestützte Plattform zur Wirkstoffforschung präsentiert. Auch chinesische Innovatoren stehen im Rampenlicht: BGI hat ein Grundmodell für das menschliche Genom vorgestellt; Longwood Valley präsentiert einen im Inland hergestellten orthopädischen Operationsroboter; und die internationale Pilotzone für Medizintourismus Hainan Boao Lecheng stellt ihr Fast-Track-Programm für Medizinprodukte vor. Chinesische und ausländische Medizintechnologien entwickeln sich parallel weiter und heben Präzisionsdiagnostik und -behandlung auf ein neues Niveau.

Im Bereich der Verbrauchergesundheit zeigen Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic und Starbucks, wie digitale Intelligenz und nachhaltige Praktiken in ihre Lieferketten integriert werden. KI verkürzt die Entwicklungszyklen für Kosmetikverpackungen. In intelligenten Lagern kommen Magnetschwebebänder und Roboter mit integrierter Intelligenz zum Einsatz. Starbucks verbindet seine Lieferkette direkt mit Kaffeefarmen in der Provinz Yunnan und schafft so eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für nachhaltig angebaute Bohnen – vom Boden bis zur Tasse.

Unterdessen beschleunigen chinesische Marken für traditionelle chinesische Medizin (TCM) und traditionelle Wellness-Produkte ihre globale Expansion. Guangzhou Phar. Holdings baut industrielle Ökosysteme im Ausland auf, während Xin Bao Tang und Zhendong Pharmaceutical die gesamte Lieferkette für authentische Kräuter vertikal integrieren. Ebenfalls zu sehen: eine neue Welle KI-gestützter Diagnosetools, darunter intelligente Pulsmessgeräte und intelligente Moxibustionsgeräte. Diese Innovationen schlagen eine Brücke zwischen östlicher und westlicher Medizin – sie digitalisieren traditionelle Praktiken, um sie für globale Märkte messbarer, reproduzierbarer und skalierbarer zu machen.

Darüber hinaus präsentiert China State Construction seine umweltfreundlichen und intelligenten Bautechnologien, darunter einen kohlenstoffarmen temporären Pavillon, der vorgefertigt und in nur 128 Tagen montiert wurde. Das Bauwerk verbindet umweltfreundliche Baumaterialien mit intelligenten Energieüberwachungssystemen und setzt damit Maßstäbe für eine gesunde und nachhaltige gebaute Umwelt.

Von der Schwangerschaftsvorsorge bis zum gesunden Altern präsentiert die Healthy Life Chain ein umfassendes Gesundheitsökosystem. Mit dem lokalen Engagement multinationaler Unternehmen, den technologischen Innovationen einheimischer Marken, der digitalen Wiederbelebung der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und intelligentem, umweltfreundlichem Wohnen verbindet sie die globale Gesundheitsversorgungskette und bietet praktische, alltagstaugliche Gesundheitslösungen für Menschen in jeder Lebensphase.