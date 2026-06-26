4e exposition internationale sur les chaînes d'approvisionnement en Chine : Healthy Life Chain dévoile son éventail d'innovations en matière de chaîne d'approvisionnement mondiale dans le secteur de la santé

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- La quatrième exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE) a inauguré son volet « Healthy Life Chain », qui rassemble plus de 100 entreprises de premier plan réparties dans trois zones clés : « Medical Technology » (technologies médicales), « Quality Living » (qualité de vie), et « Heritage Wellness » (bien-être patrimonial). Ensemble, ils proposent des solutions de santé numériques et intelligentes couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'être humain.

Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

Dans le domaine des équipements médicaux haut de gamme, les géants mondiaux GE Healthcare et Siemens Healthineers démontrent l'étendue de leurs capacités de R&D et de fabrication « China for China », tandis qu'AstraZeneca présente une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle. Les innovateurs chinois occupent également le devant de la scène : BGI a dévoilé un modèle de référence du génome humain ; Longwood Valley présente un robot chirurgical orthopédique de fabrication nationale ; et la zone pilote de tourisme médical international de Hainan Boao Lecheng met en avant son programme de procédure accélérée pour les dispositifs médicaux. Les technologies médicales chinoises et étrangères progressent de concert, permettant ainsi aux diagnostics et aux traitements de précision d'atteindre de nouveaux sommets.

Dans le secteur des produits de santé grand public, Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic et Starbucks montrent comment l'intelligence numérique et les pratiques durables s'intègrent désormais dans leurs chaînes d'approvisionnement. L'IA permet de raccourcir les cycles de conception des emballages de produits cosmétiques. Des convoyeurs à lévitation magnétique et des robots dotés d'intelligence intégrée sont utilisés dans des entrepôts intelligents. Starbucks établit un lien direct entre sa chaîne d'approvisionnement et les plantations de café de la province du Yunnan, garantissant ainsi une traçabilité complète des grains issus d'une production durable, de la terre à la tasse.

En parallèle, les marques chinoises de médecine traditionnelle chinoise et de bien-être traditionnel accélèrent leur expansion mondiale. Phare de Guangzhou. Holdings met en place des écosystèmes industriels à l'étranger, tandis que Xin Bao Tang et Zhendong Pharmaceutical procèdent à une intégration verticale de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en plantes médicinales authentiques. Également à l'affiche : une nouvelle vague d'outils de diagnostic basés sur l'IA, notamment des appareils intelligents de prise du pouls et des appareils intelligents de moxibustion. Ces innovations font le pont entre la médecine orientale et la médecine occidentale : elles numérisent les pratiques traditionnelles afin de les rendre plus mesurables, reproductibles et adaptables aux marchés mondiaux.

Par ailleurs, China State Construction présente ses technologies de construction écologiques et intelligentes, notamment un pavillon temporaire à faible empreinte carbone qui a été préfabriqué et monté en seulement 128 jours. Cette structure associe des matériaux de construction respectueux de l'environnement à des systèmes intelligents de suivi énergétique, établissant ainsi une référence en matière d'environnements bâtis sains et durables.

Des soins prénataux au vieillissement en bonne santé, la « Healthy Life Chain » propose un écosystème complet dédié à la santé. Mettant en avant l'engagement local des multinationales, les innovations technologiques des marques nationales, le renouveau numérique de la médecine traditionnelle chinoise et les modes de vie écologiques et intelligents, elle relie la chaîne d'approvisionnement mondiale dans le domaine de la santé et propose des solutions concrètes et adaptées à chaque étape de la vie.