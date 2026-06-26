งาน China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4: โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพเผยนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกอย่างครบวงจร

News provided by

China International Supply Chain Expo

26 Jun, 2026, 07:40 CST

ปักกิ่ง, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพ (Healthy Life Chain) ในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่งเข้าร่วมจัดแสดงใน 3 โซนหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technology) คุณภาพชีวิต (Quality Living) และการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาดั้งเดิม (Heritage Wellness) เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลและอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของมนุษย์

Continue Reading
Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful
Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

ในด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับไฮเอนด์ บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง GE Healthcare และ Siemens Healthineers จัดแสดงศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตภายใต้แนวคิด "China-for-China" อย่างครบวงจร ขณะที่ AstraZeneca นำเสนอแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาด้วย AI ด้านผู้พัฒนานวัตกรรมของจีนก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดย BGI เปิดตัวโมเดลพื้นฐานจีโนมมนุษย์ ส่วน Longwood Valley นำเสนอหุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกและข้อที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ และ Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone จัดแสดงโครงการเร่งรัดการนำอุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่การใช้งาน เทคโนโลยีทางการแพทย์จากจีนและต่างประเทศกำลังก้าวหน้าไปพร้อมกัน ผลักดันการวินิจฉัยและการรักษาแบบแม่นยำสู่ระดับใหม่

ในด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic และ Starbucks สาธิตการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาผสานเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน AI ช่วยย่นระยะเวลาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขณะที่ระบบสายพานลำเลียงแบบแม่เหล็กลอยตัวและหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (embodied-intelligence robotics) ปฏิบัติงานในคลังสินค้าอัจฉริยะ ส่วน Starbucks เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเข้ากับไร่กาแฟในมณฑลยูนนานโดยตรง เพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับเมล็ดกาแฟที่จัดหาอย่างยั่งยืนได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผืนดินจนถึงแก้วกาแฟ

ขณะเดียวกัน แบรนด์การแพทย์แผนจีน (TCM) และการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของจีนกำลังเร่งขยายสู่ตลาดโลก โดย Guangzhou Phar. Holdings กำลังสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ขณะที่ Xin Bao Tang และ Zhendong Pharmaceutical บูรณาการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดแบบครบวงจรสำหรับสมุนไพรแท้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่ เช่น อุปกรณ์ตรวจชีพจรอัจฉริยะ และอุปกรณ์รมยา (moxibustion) อัจฉริยะ นวัตกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงการแพทย์ตะวันออกและตะวันตก โดยเปลี่ยนองค์ความรู้ดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัล เพื่อให้สามารถวัดผล ทำซ้ำ และขยายการประยุกต์ใช้ในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ China State Construction ยังจัดแสดงเทคโนโลยีอาคารสีเขียวและอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงอาคารชั่วคราวคาร์บอนต่ำที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและประกอบแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 128 วัน โครงสร้างดังกล่าวผสานวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานอัจฉริยะ สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

ตั้งแต่การดูแลก่อนคลอดไปจนถึงการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพนำเสนอระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ครบวงจร ด้วยการผสานความมุ่งมั่นของบริษัทข้ามชาติในการดำเนินธุรกิจในจีน นวัตกรรมเทคโนโลยีของแบรนด์จีน การฟื้นฟูการแพทย์แผนจีนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพของโลก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้คนในทุกช่วงวัย

SOURCE China International Supply Chain Expo

Also from this source

Zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan CISCE keempat: Logistik, Kewangan dan Kesalinghubungan Global Menjadi Tumpuan

Zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan CISCE keempat: Logistik, Kewangan dan Kesalinghubungan Global Menjadi Tumpuan

Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) Keempat telah melancarkan zon Perkhidmatan Rantaian Bekalan khusus yang memberi tumpuan kepada...
Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4: Menjadikan Perjalanan Lebih Mudah

Segmen Rantaian Kenderaan Pintar di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) keempat telah dibuka di Dewan E2, China International...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Fitness/Wellness

Fitness/Wellness

Supplementary Medicine

Supplementary Medicine

News Releases in Similar Topics