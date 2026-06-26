งาน China International Supply Chain Expo ครั้งที่ 4: โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพเผยนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกอย่างครบวงจร
News provided byChina International Supply Chain Expo
26 Jun, 2026, 07:40 CST
ปักกิ่ง, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพ (Healthy Life Chain) ในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่งเข้าร่วมจัดแสดงใน 3 โซนหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technology) คุณภาพชีวิต (Quality Living) และการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาดั้งเดิม (Heritage Wellness) เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลและอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของมนุษย์
ในด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับไฮเอนด์ บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง GE Healthcare และ Siemens Healthineers จัดแสดงศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตภายใต้แนวคิด "China-for-China" อย่างครบวงจร ขณะที่ AstraZeneca นำเสนอแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาด้วย AI ด้านผู้พัฒนานวัตกรรมของจีนก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดย BGI เปิดตัวโมเดลพื้นฐานจีโนมมนุษย์ ส่วน Longwood Valley นำเสนอหุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกและข้อที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ และ Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone จัดแสดงโครงการเร่งรัดการนำอุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่การใช้งาน เทคโนโลยีทางการแพทย์จากจีนและต่างประเทศกำลังก้าวหน้าไปพร้อมกัน ผลักดันการวินิจฉัยและการรักษาแบบแม่นยำสู่ระดับใหม่
ในด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic และ Starbucks สาธิตการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาผสานเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน AI ช่วยย่นระยะเวลาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขณะที่ระบบสายพานลำเลียงแบบแม่เหล็กลอยตัวและหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (embodied-intelligence robotics) ปฏิบัติงานในคลังสินค้าอัจฉริยะ ส่วน Starbucks เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเข้ากับไร่กาแฟในมณฑลยูนนานโดยตรง เพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับเมล็ดกาแฟที่จัดหาอย่างยั่งยืนได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผืนดินจนถึงแก้วกาแฟ
ขณะเดียวกัน แบรนด์การแพทย์แผนจีน (TCM) และการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของจีนกำลังเร่งขยายสู่ตลาดโลก โดย Guangzhou Phar. Holdings กำลังสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ขณะที่ Xin Bao Tang และ Zhendong Pharmaceutical บูรณาการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดแบบครบวงจรสำหรับสมุนไพรแท้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่ เช่น อุปกรณ์ตรวจชีพจรอัจฉริยะ และอุปกรณ์รมยา (moxibustion) อัจฉริยะ นวัตกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงการแพทย์ตะวันออกและตะวันตก โดยเปลี่ยนองค์ความรู้ดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัล เพื่อให้สามารถวัดผล ทำซ้ำ และขยายการประยุกต์ใช้ในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ China State Construction ยังจัดแสดงเทคโนโลยีอาคารสีเขียวและอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงอาคารชั่วคราวคาร์บอนต่ำที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและประกอบแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 128 วัน โครงสร้างดังกล่าวผสานวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานอัจฉริยะ สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน
ตั้งแต่การดูแลก่อนคลอดไปจนถึงการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ โซนห่วงโซ่ชีวิตและสุขภาพนำเสนอระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ครบวงจร ด้วยการผสานความมุ่งมั่นของบริษัทข้ามชาติในการดำเนินธุรกิจในจีน นวัตกรรมเทคโนโลยีของแบรนด์จีน การฟื้นฟูการแพทย์แผนจีนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพของโลก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้คนในทุกช่วงวัย
SOURCE China International Supply Chain Expo
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