Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China: la sección Healthy Life Chain presenta toda la gama de innovaciones de la cadena de suministro de salud a nivel mundial

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) inauguró su sección "Healthy Life Chain" (Cadena de vida saludable), que reunió a más de 100 empresas líderes en tres áreas principales: tecnología médica, calidad de vida y bienestar tradicional. Juntos, ofrecen soluciones de salud digitales e inteligentes que abarcan todo el ciclo de vida del ser humano.

Healthy Life Chain: hace la vida más maravillosa

En el ámbito de equipos médicos de alta gama, las empresas líderes a nivel mundial, GE Healthcare y Siemens Healthineers, están demostrando todo su potencial en materia de investigación y desarrollo (I+D) y fabricación "de China para China", mientras AstraZeneca presenta una plataforma de descubrimiento de fármacos impulsada por IA. Además, los innovadores chinos adquieren protagonismo: BGI ha presentado un modelo base del genoma humano; Longwood Valley presenta un robot quirúrgico ortopédico de fabricación nacional; y la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Hainan Boao Lecheng da a conocer su programa de tramitación acelerada para dispositivos médicos. Las tecnologías médicas chinas y extranjeras avanzan en paralelo, lo que lleva el diagnóstico y el tratamiento de precisión a nuevos niveles.

En el ámbito de la salud del consumidor, Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic y Starbucks demuestran cómo la inteligencia digital y las prácticas sostenibles se están integrando en sus cadenas de suministro. La IA está reduciendo los ciclos de diseño de los envases de productos cosméticos. En los almacenes inteligentes se utilizan transportadores de levitación magnética y robots con inteligencia integrada. Starbucks está conectando su cadena de suministro directamente con las fincas cafeteras de la provincia de Yunnan, lo que permite la trazabilidad completa de los granos de café de origen sostenible, desde el campo hasta la taza.

Mientras tanto, las marcas chinas de medicina tradicional china y de bienestar tradicional están acelerando su expansión mundial. Guangzhou Pharmaceutical Holdings está creando ecosistemas industriales en el extranjero, mientras que Xin Bao Tang y Zhendong Pharmaceutical están llevando a cabo una integración vertical de toda la cadena de suministro de hierbas auténticas. También se exponen: una nueva generación de herramientas de diagnóstico impulsadas por IA, entre las que se incluyen dispositivos inteligentes para tomar el pulso y unidades inteligentes de moxibustión. Estas innovaciones tienden un puente entre la medicina oriental y la occidental, digitalizando las prácticas tradicionales para hacerlas más cuantificables, reproducibles y escalables para los mercados mundiales.

Además, China State Construction presenta sus tecnologías de construcción ecológicas e inteligentes, entre las que se incluye un pabellón temporal con bajas emisiones de carbono que se prefabricó y montó en tan solo 128 días. La estructura combina materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente con sistemas inteligentes de control energético, lo que la convierte en un referente en materia de entornos construidos saludables y sostenibles.

Desde la atención prenatal hasta el envejecimiento saludable, Healthy Life Chain ofrece un ecosistema de salud completo. Esta sección destaca el compromiso local de las multinacionales, las innovaciones tecnológicas de las marcas nacionales, el renacimiento digital de la medicina tradicional china y el estilo de vida ecológico e inteligente, y conecta la cadena de suministro de salud mundial para ofrecer soluciones prácticas y reales en materia de salud a las personas en todas las etapas de la vida.

FUENTE China International Supply Chain Expo