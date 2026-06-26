第4回中国国際サプライチェーン博覧会：「ヘルシーライフ・チェーン」が、グローバルなヘルスケア・サプライチェーンにおけるイノベーションの全容を披露

北京、2026年6月27日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（CISCE）の「ヘルシーライフチェーン」セクションが開幕し、「医療技術」、「質の高い生活」、「ヘリテージ・ウェルネス」の3つの主要ゾーンに、100社以上の主要企業が出展しています。両社は、人間のライフサイクル全体にわたるデジタルかつインテリジェントなヘルスケアソリューションを共同で提供しています。

ハイエンド医療機器の分野では、グローバル企業であるGE HealthcareとSiemens Healthineersが、「チャイナ・フォー・チャイナ」の研究開発および製造能力の全容を披露している一方、 AstraZenecaはAIを活用した創薬プラットフォームを展示しています。中国のイノベーターも脚光を浴びています。BGIはヒトゲノム基盤モデルを発表し、Longwood Valleyは国産整形外科手術ロボットを披露し、Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zoneは医療機器の迅速承認プログラムを紹介しています。中国と海外の医療技術は並行して進歩しており、精密な診断と治療を新たな段階へと押し上げています。

Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

コンシューマーヘルス分野では、Procter & Gamble、L'Oréal、Panasonic、Starbucksが、デジタルインテリジェンスと持続可能な取り組みをサプライチェーンにどのように組み込んでいるかを実証しています。AIは、化粧品パッケージのデザインサイクルを短縮しています。スマート倉庫では、磁気浮上コンベヤやインテリジェントロボットが稼働しています。スターバックスは、サプライチェーンを雲南省のコーヒー農園と直接結びつけ、持続可能な方法で調達されたコーヒー豆について、「土壌からカップまで」の完全なトレーサビリティを実現しています。

一方、中国伝統医学（TCM）やヘリテージ・ウェルネス・ブランドは、世界的な事業拡大を加速させています。Guangzhou Phar. Holdingsは海外で産業エコシステムを構築している一方、Xin Bao TangとZhendong Pharmaceuticalは、本格的なハーブのサプライチェーン全体を垂直統合しています。このほか、 スマート脈診デバイスやインテリジェント灸治療装置など、AIを活用した次世代の診断ツールも展示されています。これらのイノベーションは、東洋医学と西洋医学の架け橋となり、伝統的な治療法をデジタル化することで、その効果をより測定可能かつ再現性のあるものにし、世界市場に向けて拡大可能な形にしています。

さらに、China State Constructionは、わずか128日間でプレハブ化して現地で組み立てられた低炭素型仮設パビリオンをはじめとする、環境に配慮したスマート建築技術を展示しています。この建築物は、環境に優しい建材とスマートなエネルギー監視システムを融合させ、健康的で持続可能な建築環境の新たな基準を打ち立てています。

「ヘルシーライフ・チェーン」は、妊婦健診から健やかな老後まで、包括的な健康エコシステムを構築しています。多国籍企業の現地への取り組み、国内ブランドの技術革新、伝統中国医学（TCM）のデジタルによる復活、そしてスマートで環境に優しいライフスタイルを特徴とし、グローバルなヘルスケア・サプライチェーンを結びつけ、人生のあらゆる段階にある人々に、実践的で現実的なヘルスケアソリューションを提供しています。

SOURCE China International Supply Chain Expo