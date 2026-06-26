Cadena de Vida Saludable: innovaciones en la cadena de suministro global de atención médica

- 4ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China: Cadena de Vida Saludable presenta todo el espectro de innovaciones en la cadena de suministro global de atención médica

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) ha inaugurado su sección Cadena de Vida Saludable, que reúne a más de 100 empresas líderes en tres zonas principales: Tecnología Médica, Calidad de Vida y Bienestar Tradicional. En conjunto, presentan soluciones de salud digitales e inteligentes que abarcan todo el ciclo de vida humano.

Healthy Life Chain: Making Life More Wonderful

En el sector de equipos médicos de alta gama, empresas globales como GE Healthcare y Siemens Healthineers están demostrando su plena capacidad de I+D y fabricación en 'China para China', mientras que AstraZeneca presenta una plataforma de descubrimiento de fármacos basada en IA. Los innovadores chinos también están acaparando la atención: BGI ha presentado un modelo de la fundación del genoma humano; Longwood Valley exhibe un robot quirúrgico ortopédico de producción nacional; y Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone muestra su programa de desarrollo acelerado de dispositivos médicos. Las tecnologías médicas chinas y extranjeras avanzan en paralelo, impulsando el diagnóstico y el tratamiento de precisión a nuevos niveles.

En el ámbito de la salud del consumidor, Procter & Gamble, L'Oréal, Panasonic y Starbucks demuestran cómo la inteligencia digital y las prácticas sostenibles se integran en sus cadenas de suministro. La IA está acortando los ciclos de diseño de envases cosméticos. Transportadores de levitación magnética y robótica con inteligencia incorporada operan en almacenes inteligentes. Starbucks conecta su cadena de suministro directamente con las fincas cafetaleras de la provincia de Yunnan, creando una trazabilidad completa para los granos de origen sostenible, desde el cultivo hasta la taza.

Mientras tanto, las marcas chinas de medicina tradicional china y bienestar están acelerando su expansión global. Guangzhou Phar. Holdings está creando ecosistemas industriales en el extranjero, mientras que Xin Bao Tang y Zhendong Pharmaceutical están integrando verticalmente toda la cadena de suministro de hierbas auténticas. También se exhibe una nueva generación de herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial, incluyendo dispositivos inteligentes para la toma del pulso y unidades de moxibustión inteligentes. Estas innovaciones conectan la medicina oriental y occidental, digitalizando las prácticas tradicionales para hacerlas más medibles, reproducibles y escalables para los mercados globales.

Además, China State Construction está presentando sus tecnologías de construcción ecológicas e inteligentes, incluyendo un pabellón temporal de bajas emisiones de carbono que fue prefabricado y ensamblado en tan solo 128 días. La estructura integra materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente con sistemas inteligentes de monitorización energética, estableciendo un referente para entornos construidos saludables y sostenibles.

Desde la atención prenatal hasta el envejecimiento saludable, la Cadena de Vida Saludable presenta un ecosistema de salud integral. Con el compromiso local de las multinacionales, las innovaciones tecnológicas de las marcas nacionales, el resurgimiento digital de la Medicina Tradicional China y un estilo de vida inteligente y sostenible, conecta la cadena de suministro global de salud y ofrece soluciones prácticas y reales para personas en todas las etapas de la vida.