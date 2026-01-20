إصدار تصنيفات الازدحام المروري العالمية: طراز LEPAS L8 يعيد تعريف تجربة التنقل مع القيادة الأنيقة

LEPAS L8

ووهو، الصين ، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في ديسمبر 2025 ، أصدرت شركة "إنريكس" (INRIX) العالمية لتحليل بيانات حركة المرور بطاقة نقاط حركة المرور العالمية لعام 2025 ، مما يوفر تحليلاً متعمقًا لبيانات حركة المرور من أكثر من 900 مدينة في 36 دولة. يظهر التقرير أن الازدحام المروري قد تدهور في أكثر من نصف هذه المدن مقارنةً بالعام السابق ، مما يجعلها تحديًا مستمرًا للمناطق الحضرية الرئيسية. بناءً على هذه الأفكار ، يستفيد طراز LEPAS الرائد LEPAS L8 من التقنيات الذكية المتقدمة والأنظمة الهجينة القوية لتقديم حل للقيادة الأنيقة . حتى في الظروف المزدحمة ، فإنه يقلل من إجهاد السائق ويسمح له بالتنقل في حركة المرور المعقدة بأناقة و هدوء.

يمكن أن تؤدي حركة المرور المتكررة أثناء ساعات الذروة إلى إرهاق السائق بسرعة. يعمل نظام مساعدة السائق الذكي في طراز LEPAS L8 على تخفيف هذا العبء بشكل فعال. مع تشغيل "مثبِّت السرعة التكيّفي" و "مساعد القيادة الذكي" على نطاق السرعة الكاملة ، يمكن للسيارة متابعة حركة المرور من الوقوف حتى 180 كم/ساعة ، مع الحفاظ على التمركز وسط الحارة المرورية والتشغيل السلس في وضعيات التوقف والانطلاق. هذا يقلل بشكل كبير من مدخلات السائق المتكررة ، مما يجعل التنقل المزدحم أكثر كفاءة وأقل إرهاقًا.

خلال ساعة الذروة المسائية ، تزيد وضعيات التوقف والانطلاق في حركة المرور من متطلبات انتباه السائق. يعرض نظام الرؤية البانورامية 360 درجة ونظام تصور الهيكل في طراز LEPAS L8 بوضوح النقاط العمياء المحيطة على الشاشة المركزية ، مما يتيح المناورة السهلة منخفضة السرعة والتغييرات الدقيقة في الحارات المرورية. بالإضافة إلى نقل الطاقة السلس والكابينة الهادئة ، يعزز النظام الراحة والثقة في القيادة في الظروف الحضرية المزدحمة.

بالنسبة لرحلات عطلة نهاية الأسبوع القصيرة ، يمكن أن يؤدي ازدحام الطريق السريع غير المتوقع بسهولة إلى تعطيل الخطط ، في حين أن وضعيات التوقف والانطلاق المتكررة يمكن أن تقلل من جودة تجربة القيادة. مع مدى قيادة شامل يزيد على 1300 كيلومتر ، يلغي طراز LEPAS L8 الحاجة إلى التخطيط المستمر للطاقة ويزيل قلق المدى. تضمن ناقلاته الهجينة المخصصة ، التي تتميز بكفاءة نقل 97.6٪ ، القيادة السلسة والمحكمة بسرعة منخفضة ، وتجنب الهزات التي غالبًا ما تقوّض راحة السفر في السيناريوهات المزدحمة.

وراء هذا الأداء الهادئ والمتوازن في حركة المرور تكمن القدرة التقنية القوية. تم تجهيز طراز LEPAS L8 بنظام Super Hybrid System الخاص بـ "مجموعة شيري"، الذي يضم كفاءة حرارية رائدة في الصناعة تبلغ 44.5٪ واستهلاك وقود منخفض يصل إلى 4.2 لتر/100 كم في وضع الحفاظ على الشحن. معًا ، تشكل هذه التقنيات الميزة التنافسية لطراز LEPAS L8 في سيناريوهات القيادة المزدحمة ، مما يحول كل رحلة إلى تجربة قيادة أنيقة .

يهدف طراز LEPAS إلى جلب القيادة الأنيقة إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، وتمكين السائقين من البقاء متماسكين في حركة المرور الحضرية المعقدة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg