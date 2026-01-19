Publication du classement mondial des embouteillage : le LEPAS L8 redéfinit l'expérience de la mobilité avec une conduite élégante

WUHU, Chine, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- En décembre 2025, la société mondiale d'analyse des données de trafic INRIX a publié son 2025 Global Traffic Scorecard (fiche d'évaluation du trafic mondial 2025) qui fournit une analyse approfondie des données sur le trafic de plus de 900 villes localisées dans 36 pays différents. Le rapport montre que les embouteillages se sont aggravés dans plus de la moitié de ces villes par rapport à l'année précédente, ce qui constitue un défi récurrent pour les grandes agglomérations. Sur la base de ces constats, le modèle phare de LEPAS, le SUV LEPAS L8, s'appuie sur des technologies intelligentes avancées et des systèmes hybrides robustes pour offrir une solution de conduite élégante. Même dans des conditions de circulation dense, il réduit le stress du conducteur et lui permet de naviguer dans un trafic complexe avec élégance et sang-froid.

LEPAS L8

Les fréquents arrêts et redémarrages effectués aux heures de pointe peuvent rapidement entraîner la fatigue du conducteur. Le système intelligent d'aide à la conduite du LEPAS L8 réduit efficacement cette contrainte. Lorsque les systèmes ACC et ICA sont activés à pleine vitesse, le véhicule est capable de suivre le trafic à partir d'un arrêt complet jusqu'à une vitesse de 180 km/h, en maintenant le centrage sur la voie et en assurant un fonctionnement fluide lors des arrêts et redémarrages. Cela permet de réduire considérablement les interventions répétitives du conducteur, rendant ainsi les déplacements dans les embouteillages plus efficaces et moins fatigants.

Pendant l'heure de pointe du soir, la circulation en dents de scie sollicite davantage l'attention des conducteurs. Le système de visualisation panoramique à 360° et du châssis du LEPAS L8 affichent clairement les angles morts environnants sur l'écran central, ce qui permet de manœuvrer à basse vitesse sans effort et de changer de voie avec précision. Associé à une transmission souple de la puissance et à un habitacle silencieux, ce système améliore encore le confort et la confiance au volant dans les zones urbaines encombrées.

Pour les courts trajets du week-end, les embouteillages imprévus sur l'autoroute peuvent facilement perturber les plans, tandis que les arrêts et démarrages fréquents peuvent nuire à l'expérience de conduite. Avec une autonomie de plus de 1 300 kilomètres, le LEPAS L8 supprime la nécessité d'une planification énergétique constante ainsi que l'anxiété liée à l'autonomie. Sa transmission hybride dédiée, d'une efficacité de 97,6 %, assure une conduite souple et raffinée à basse vitesse, évitant les à-coups qui compromettent souvent le confort des déplacements dans les situations de congestion.

Derrière cette performance calme et posée dans le trafic se cachent de solides capacités techniques. Le LEPAS L8 est équipé du système super hybride du groupe Chery, avec un rendement thermique de 44,5 %, le meilleur de l'industrie, et une consommation de carburant de 4,2 l/100 km en mode de maintien de la charge. Ensemble, ces technologies constituent l'avantage concurrentiel du LEPAS L8 dans les scénarios de circulation dense, transformant chaque trajet en une expérience de conduite élégante.

LEPAS vise à mettre la conduite élégante à la portée d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier, en permettant aux conducteurs de rester calmes dans un trafic urbain complexe.

