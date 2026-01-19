Byly zveřejněny globální žebříčky dopravních zácp: LEPAS L8 funkcí Elegant Driving nově definuje zážitek z mobility

News provided by

LEPAS

Jan 19, 2026, 09:52 ET

WU-CHU, Čína, 19. ledna 2026 /PRNewswire/ — V prosinci 2025 zveřejnila globální analytická společnost zabývající se dopravními daty INRIX svůj žebříček Global Traffic Scorecard 2025, který přináší podrobnou analýzu dopravních dat z více než 900 měst ve 36 zemích. Zpráva ukazuje, že dopravní zácpy se ve více než polovině těchto měst oproti předchozímu roku zhoršily, což z nich činí přetrvávající problém velkých městských oblastí. Na základě těchto zjištění využívá vlajkový model značky LEPAS LEPAS L8 pokročilé inteligentní technologie a robustní hybridní systémy, aby nabídl řešení Elegant Driving. I v hustém provozu snižuje stres řidiče a umožňuje mu zvládat složitou dopravní situaci s elegancí a klidem.

Continue Reading
LEPAS L8
LEPAS L8

Časté zastavování a rozjíždění se během dopravních špiček může rychle vést k únavě řidiče. Inteligentní asistenční systém řidiče modelu LEPAS L8 tuto zátěž účinně zmírňuje. Při aktivaci adaptivního tempomatu v plném rozsahu rychlostí (ACC) a asistenta jízdy v pruhu (ICA) je vozidlo schopno plynule sledovat provoz od úplného zastavení až do rychlosti 180 km/h, udržovat střed jízdního pruhu a zajišťovat hladký rozjezd i zastavování. To výrazně omezuje opakované zásahy řidiče, díky čemuž je jízda v hustém provozu efektivnější a méně únavná.

Během večerní dopravní špičky zvyšuje opakované zastavování a rozjíždění nároky na pozornost řidiče. 360° panoramatický kamerový systém a vizualizace podvozku modelu LEPAS L8 přehledně zobrazují okolní slepé úhly na centrálním displeji, což umožňuje snadné manévrování při nízkých rychlostech a přesné změny jízdního pruhu. Ve spojení s plynulým přenosem výkonu a tichým interiérem systém dále zvyšuje komfort a jistotu řízení v hustém městském provozu.

Při krátkých víkendových cestách mohou nečekané dopravní zácpy na dálnicích snadno narušit plány a časté rozjíždění a zastavování zase znehodnotit zážitek z jízdy. Díky celkovému dojezdu přes 1 300 kilometrů eliminuje LEPAS L8 potřebu neustálého plánování energie a zbavuje řidiče obav z dojezdu. Jeho speciální hybridní převodovka s účinností přenosu 97,6 % zajišťuje plynulou a kultivovanou jízdu při nízkých rychlostech a vyhýbá se cukání, které v přetíženém provozu často snižuje cestovní komfort.

Za tímto klidným a vyrovnaným výkonem v dopravě stojí robustní technické řešení. LEPAS L8 je vybaven hybridním systémem Super Hybrid System skupiny Chery Group, který se vyznačuje špičkovou tepelnou účinností 44,5 % a spotřebou paliva pouhých 4,2 l/100 km v režimu udržování nabití. Tyto technologie společně vytvářejí konkurenční výhodu modelu LEPAS L8 v podmínkách hustého provozu a proměňují každou cestu v zážitek Elegant Driving.

LEPAS si klade za cíl přinést zážitek Elegant Driving více uživatelům po celém světě a umožnit řidičům zachovat klid i v náročném městském provozu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Opublikowano globalny ranking zagęszczenia ruchu: LEPAS L8 definiuje na nowo doświadczenia mobilności dzięki eleganckiej jeździe

Opublikowano globalny ranking zagęszczenia ruchu: LEPAS L8 definiuje na nowo doświadczenia mobilności dzięki eleganckiej jeździe

W grudniu 2025 r., międzynarodowa firma prowadząca działalność w obszarze analityki danych dot. ruchu drogowego INRIX opublikowała swój raport Global ...
Ranking mundial de congestión de tráfico: LEPAS L8 redefine la experiencia de movilidad

Ranking mundial de congestión de tráfico: LEPAS L8 redefine la experiencia de movilidad

En diciembre de 2025, la empresa global de análisis de datos de tráfico INRIX publicó su Cuadro de Mando Global de Tráfico 2025, que ofrece un...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Automotive

Automotive

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics