Byly zveřejněny globální žebříčky dopravních zácp: LEPAS L8 funkcí Elegant Driving nově definuje zážitek z mobility
News provided byLEPAS
Jan 19, 2026, 09:52 ET
WU-CHU, Čína, 19. ledna 2026 /PRNewswire/ — V prosinci 2025 zveřejnila globální analytická společnost zabývající se dopravními daty INRIX svůj žebříček Global Traffic Scorecard 2025, který přináší podrobnou analýzu dopravních dat z více než 900 měst ve 36 zemích. Zpráva ukazuje, že dopravní zácpy se ve více než polovině těchto měst oproti předchozímu roku zhoršily, což z nich činí přetrvávající problém velkých městských oblastí. Na základě těchto zjištění využívá vlajkový model značky LEPAS LEPAS L8 pokročilé inteligentní technologie a robustní hybridní systémy, aby nabídl řešení Elegant Driving. I v hustém provozu snižuje stres řidiče a umožňuje mu zvládat složitou dopravní situaci s elegancí a klidem.
Časté zastavování a rozjíždění se během dopravních špiček může rychle vést k únavě řidiče. Inteligentní asistenční systém řidiče modelu LEPAS L8 tuto zátěž účinně zmírňuje. Při aktivaci adaptivního tempomatu v plném rozsahu rychlostí (ACC) a asistenta jízdy v pruhu (ICA) je vozidlo schopno plynule sledovat provoz od úplného zastavení až do rychlosti 180 km/h, udržovat střed jízdního pruhu a zajišťovat hladký rozjezd i zastavování. To výrazně omezuje opakované zásahy řidiče, díky čemuž je jízda v hustém provozu efektivnější a méně únavná.
Během večerní dopravní špičky zvyšuje opakované zastavování a rozjíždění nároky na pozornost řidiče. 360° panoramatický kamerový systém a vizualizace podvozku modelu LEPAS L8 přehledně zobrazují okolní slepé úhly na centrálním displeji, což umožňuje snadné manévrování při nízkých rychlostech a přesné změny jízdního pruhu. Ve spojení s plynulým přenosem výkonu a tichým interiérem systém dále zvyšuje komfort a jistotu řízení v hustém městském provozu.
Při krátkých víkendových cestách mohou nečekané dopravní zácpy na dálnicích snadno narušit plány a časté rozjíždění a zastavování zase znehodnotit zážitek z jízdy. Díky celkovému dojezdu přes 1 300 kilometrů eliminuje LEPAS L8 potřebu neustálého plánování energie a zbavuje řidiče obav z dojezdu. Jeho speciální hybridní převodovka s účinností přenosu 97,6 % zajišťuje plynulou a kultivovanou jízdu při nízkých rychlostech a vyhýbá se cukání, které v přetíženém provozu často snižuje cestovní komfort.
Za tímto klidným a vyrovnaným výkonem v dopravě stojí robustní technické řešení. LEPAS L8 je vybaven hybridním systémem Super Hybrid System skupiny Chery Group, který se vyznačuje špičkovou tepelnou účinností 44,5 % a spotřebou paliva pouhých 4,2 l/100 km v režimu udržování nabití. Tyto technologie společně vytvářejí konkurenční výhodu modelu LEPAS L8 v podmínkách hustého provozu a proměňují každou cestu v zážitek Elegant Driving.
LEPAS si klade za cíl přinést zážitek Elegant Driving více uživatelům po celém světě a umožnit řidičům zachovat klid i v náročném městském provozu.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg
Share this article