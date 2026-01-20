글로벌 교통 정체 순위 발표: LEPAS L8, 우아한 주행으로 모빌리티 경험 재정의

우후, 중국 2026년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 교통 데이터 분석 기업 INRIX가 2025년 12월, 전 세계 36개국 900여 개 도시의 교통 데이터를 심층 분석한 보고서 '2025 글로벌 교통 스코어카드(2025 Global Traffic Scorecard)'를 발표했다. 보고서에 따르면 분석 대상 도시 중 절반 이상에서 교통 혼잡이 전년보다 악화됐으며, 이에 따라 주요 도심 지역에서 교통 혼잡이 지속적인 해결 과제로 남아 있는 것으로 나타났다. 레파스(LEPAS)의 대표 모델 LEPAS L8은 이러한 인사이트를 바탕으로 첨단 지능형 기술과 강력한 하이브리드 시스템을 활용해 우아한 주행(Elegant Driving) 솔루션을 제공한다. 이는 혼잡한 교통 환경에서도 운전자의 스트레스를 줄이고, 복잡한 도로 상황에서 보다 침착하고 여유 있게 주행할 수 있게 해준다.

LEPAS L8 (PRNewsfoto/LEPAS)

출퇴근 시간대에 빈번하게 반복되는 정지와 출발은 운전자를 금새 피곤하게 만든다. LEPAS L8의 지능형 운전자 보조 시스템은 이러한 부담을 효과적으로 완화한다. 전 속도 범위에서 작동하는 적응형 크루즈 컨트롤(ACC)과 차로 유지 보조(ICA) 기능을 활성화하면 차량은 정지 상태에서 시속 180km까지 교통 흐름에 맞춰 주행하며 차선을 지키면서 급정거 없이 부드럽게 주행할 수 있다. 이로써 운전자의 반복 조작이 크게 줄어 혼잡한 출퇴근 시간에도 피로감을 최소화한 채 보다 효율적으로 주행할 수 있다.

퇴근 시간대에 정지와 출발이 거듭되면 운전자에게는 더 많은 주의력이 요구된다. LEPAS L8의 360° 파노라마 뷰와 차체 시각화 시스템은 중앙 스크린을 통해 주변 사각지대를 선명하게 표시하여 저속 주행 시에도 수월한 조작과 정확한 차로 변경을 돕는다. 또한 부드러운 동력 전달과 조용한 차내 환경이 결합되어 혼잡한 도심을 주행할 때도 보다 편안하고 자신 있게 주행할 수 있다.

주말 단거리 여행에서 예기치 않게 일어나는 고속도로 정체는 여행 계획을 방해하고, 반복되는 정체와 재출발은 주행의 즐거움을 떨어뜨린다. 1회 주유로 1300km 이상을 주행할 수 있는 LEPAS L8은 주유 횟수를 줄이고 주행 거리 불안감을 해소해준다. 이와 더불어, 97.6%의 높은 변속 효율을 자랑하는 전용 하이브리드 변속기가 부드럽고 섬세한 저속 주행을 보장해 도로가 막힐 때도 주행의 편안함을 해치는 갑작스러운 출발•정차를 막아준다.

이러한 차분하고 안정적인 주행 성능은 강력한 기술력을 기반으로 한다. LEPAS L8은 업계 최고 수준인 44.5%의 우수한 열효율과 충전 유지 모드에서 4.2 L/100km의 높은 연비를 자랑하는 체리 그룹(Chery Group)의 슈퍼 하이브리드 시스템을 탑재했다. 이러한 기술력이 모여 혼잡한 주행 환경에서 LEPAS L8의 경쟁 우위를 형성하며, 모든 여정을 우아한 주행 경험으로 바꿔준다.

레파스는 우아한 주행 경험을 전 세계 더 많은 사용자에게 선사하여 도심의 복잡한 도로 환경에서도 운전자가 침착함을 유지할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다.

