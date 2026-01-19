Opublikowano globalny ranking zagęszczenia ruchu: LEPAS L8 definiuje na nowo doświadczenia mobilności dzięki eleganckiej jeździe

LEPAS

Jan 19, 2026, 10:37 ET

WUHU, Chiny, 19 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W grudniu 2025 r., międzynarodowa firma prowadząca działalność w obszarze analityki danych dot. ruchu drogowego INRIX opublikowała swój raport Global Traffic Scorecard [„Globalny ranking korków"], dostarczając szczegółowej analizy danych dot. ruchu ulicznego z ponad 900 miast w 36 krajach. Raport pokazuje, że natężenie ruchu pogorszyło się w ponad połowie tych miast w porównaniu z rokiem poprzednim, co sprawia, że jest to nadal ogromne wyzwanie dla największych obszarów miejskich. Wykorzystując te wnioski, flagowy model marki LEPAS L8 oparty jest na zaawansowanych inteligentnych technologiach i solidnych układach hybrydowych, które zapewniają rozwiązania eleganckiej jazdy. Nawet w warunkach wzmożonego ruchu ulicznego, przyczynia się do obniżenia stresu odczuwanego przez kierowców i umożliwia im poruszanie w skomplikowanych warunkach drogowych z elegancją i opanowaniem.

Częste postoje w korku ulicznym w godzinach szczytu mogą szybko doprowadzić do zmęczenia kierowcy. Inteligentny system wsparcia kierowcy na wyposażeniu LEPAS L8 skutecznie zdejmuje ten ciężar z ich barek. Przy aktywnych systemach ACC i ICA w pełnym zakresie prędkości, pojazd może podążać za ruchem ulicznym od postoju po prędkości rzędu 180 km/h, zachowując odpowiednią pozycję na pasie ruchu i umożliwiając płynne zatrzymywanie się i jazdę. Ogranicza to znacznie powtarzalne czynności wykonywane przez kierowcę, sprawiając, że jazda w warunkach natężonego ruchu staje się bardziej wydajna i mniej wyczerpująca.

W okresie wieczornych godzin szczytu, często wstrzymywany ruch uliczny zwiększa potrzebę wytężenia uwagi kierowcy. Panoramiczny widok 360° i system wizualizacji podwozia pojazdu LEPAS L8 w sposób klarowny pokazuje martwe punkty na głównym ekranie, pozwalając na bezproblemowe manewrowanie pojazdem przy niewielkich prędkościach i precyzyjną zmianę pasa ruchu. W połączeniu z płynnym zasilaniem i cichym wnętrzem, system ten jeszcze bardziej poprawia komfort i pewność jazdy w warunkach natężonego ruchu ulicznego w mieście.

Podczas krótkich weekendowych wycieczek nieoczekiwany korek na autostradzie może łatwo pokrzyżować plany, podczas gdy częste zatrzymywanie się i ruszanie może działać niekorzystnie na doświadczenia płynące z jazdy. Przy zasięgu jazdy przekraczającym 1 300 km, LEPAS L8 eliminuje potrzebę planowania doładowań i niepokój wywoływany dystansem. Jego hybrydowa przekładnia o wydajności 97,6% zapewnia płynną i doskonałą jazdę przy niewielkich prędkościach, pozwalając na uniknięcie wstrząsów, które często zmniejszają komfort podróży w natężonym ruchu ulicznym.

Za te spokojną i opanowaną pracą pojazdu w korkach odpowiadają solidne możliwości techniczne. LEPAS L8 został wyposażony w system Super Hybrid stworzony przez Chery Group, charakteryzujący się najlepszą w branży efektywnością termiczną na poziomie 44,5% i niskim zużyciem paliwa (4,2 l/100 km) w trybie stałego poziomu naładowania. Razem te technologie tworzą przewagę konkurencyjną pojazdu LEPAS L8 w warunkach natężonego ruchu - przekształcając każdą podróż w doświadczenie eleganckiej jazdy.

Celem LEPAS jest zapewnienie dostępu do eleganckiej jazdy większej liczbie użytkowników na całym świecie, dając im siłę do opanowania podczas pełnej przeszkód jazdy po mieście.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg 

