Zverejnené globálne rebríčky dopravných zápch: LEPAS L8 nanovo definuje zážitok z mobility s elegantnou jazdou

Jan 20, 2026

WUHU, Čína, 20. januára 2026 /PRNewswire/ -- V decembri 2025 vydala globálna spoločnosť zaoberajúca sa analýzou dopravných údajov INRIX svoju správu o globálnom dopravnom skóre za rok 2025, ktorá poskytuje hĺbkovú analýzu dopravných údajov z viac ako 900 miest v 36 krajinách. Správa ukazuje, že dopravné zápchy sa vo viac ako polovici týchto miest v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršili, čo z nich robí pretrvávajúci problém pre veľké mestské oblasti. Na základe týchto poznatkov využíva vlajkový model LEPAS, LEPAS L8, pokročilé inteligentné technológie a robustné hybridné systémy, aby poskytli riešenia pre elegantnú jazdu. Aj v dopravných zápchach znižuje stres vodiča a umožňuje mu elegantne a pokojne sa orientovať v zložitej premávke.

LEPAS L8
LEPAS L8

Časté zastavovania a rozbiehania v dopravnej špičke môžu rýchlo viesť k únave vodiča. Inteligentný asistenčný systém vodiča modelu LEPAS L8 túto záťaž účinne zmierňuje. S aktivovaným adaptívnym tempomatom v celom rýchlostnom rozsahu a systémom ICA dokáže vozidlo sledovať premávku v režime zastavenia a až do rýchlosti 180 km/h, pričom si zachováva stred jazdného pruhu a plynulé zastavovanie a rozbiehanie. Výrazne sa tak znižujú opakované zásahy vodiča, vďaka čomu je dochádzanie v preťažených oblastiach efektívnejšie a menej únavné.

Počas večernej dopravnej špičky zvyšuje premávka s častým zastavovaním a rozbiehaním nároky na pozornosť vodičov. Systém 360° panoramatického pohľadu a vizualizácie podvozku modelu LEPAS L8 jasne zobrazuje okolité mŕtve uhly na centrálnej obrazovke, čo umožňuje bezproblémové manévrovanie pri nízkej rýchlosti a presné zmeny jazdných pruhov. V kombinácii s plynulým prenosom výkonu a tichou kabínou systém ďalej zvyšuje komfort a istotu jazdy v preplnených mestských podmienkach.

Pri krátkych víkendových výletoch môžu neočakávané dopravné zápchy ľahko narušiť plány, zatiaľ čo časté zastavovanie a rozbiehanie môže znížiť zážitok z jazdy. Vďaka komplexnému dojazdu viac ako 1 300 kilometrov eliminuje LEPAS L8 potrebu neustáleho plánovania spotreby energie a odstraňuje obavy z dojazdu. Jeho špeciálna hybridná prevodovka s účinnosťou prevodu 97,6 % zaisťuje plynulú a kultivovanú jazdu pri nízkych rýchlostiach, čím predchádza trhavým pohybom, ktoré často znižujú komfort jazdy v dopravných zápchach.

Za týmto pokojným a vyrovnaným výkonom v premávke sa skrýva robustná technická spôsobilosť. LEPAS L8 je vybavený superhybridným systémom od spoločnosti Chery Group, ktorý sa vyznačuje špičkovou tepelnou účinnosťou 44,5 % a spotrebou paliva len 4,2 l/100 km v režime udržiavania nabitia batérie. Tieto technológie spolu tvoria konkurenčnú výhodu modelu LEPAS L8 v dopravných zápchach – premieňajú každú cestu na zážitok z elegantnej jazdy.

Cieľom LEPAS je sprístupniť koncept elegantnej jazdy širšiemu okruhu používateľov na celom svete a umožniť vodičom zachovať si pokoj v zložitej mestskej premávke.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg 

