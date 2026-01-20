Опубликованы глобальные рейтинги автомобильных пробок -- LEPAS L8 переопределяет впечатления от поездок с помощью элегантного вождения

News provided by

LEPAS

Jan 20, 2026, 05:54 ET

УХУ, Китай, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В декабре 2025 года компания INRIX, занимающаяся анализом глобального трафика, опубликовала отчет 2025 Global Traffic Scorecard с детальным анализом данных о трафике в более чем 900 городах 36 стран мира. В отчете показано, что по сравнению с предыдущим годом автомобильные пробки стали больше более чем в половине этих городов, оставаясь неизменной проблемой крупных городских районов. Учитывая данное обстоятельство, флагманская модель LEPAS LEPAS L8 использует передовые интеллектуальные технологии и надежные гибридные системы для предоставления решения элегантного вождения Elegant Driving. Даже в пробках оно снижает стресс водителей и позволяет им ориентироваться в сложном дорожном трафике с элегантностью и спокойствием.

Continue Reading
LEPAS L8
LEPAS L8

Частые пробки в часы пик могут быстро приводит к усталости водителя. Интеллектуальная система помощи водителю LEPAS L8 эффективно облегчает эту нагрузку. При включенных режимах адаптивного и интеллектуального круиз-контроля — ACC и ICA — автомобиль может регулировать скорость движения от 0 до 180 км/ч, следя за расположением автомобиля по центру полосы движения и плавным движением с остановками. Это значительно сокращает повторение действий со стороны водителя, делая движение в пробках более эффективным и менее утомительным.

В вечерний час пик движение с частыми остановками повышает требования к вниманию водителя. Система панорамного обзора на 360° и визуализации шасси LEPAS L8 четко отображает слепые зоны на центральном экране, что позволяет легко маневрировать на низкой скорости и точно менять полосу движения. В сочетании с плавной подачей мощности и тихой кабиной система еще больше повышает комфорт и уверенность в вождении в сложных городских условиях.

В случае коротких поездок на выходные неожиданные пробки на шоссе могут легко нарушить планы, в то время как частые остановки и трогание с места могут уменьшить удовольствие от вождения. Благодаря большому запасу хода — более 1 300 километров — LEPAS L8 устраняет необходимость в постоянном планировании подзарядки батареи и беспокойство о запасе хода. Специальная гибридная трансмиссия автомобиля, обеспечивающая эффективность передачи 97,6 %, поддерживает плавное и изысканное движение на низкой скорости без толчков, которые часто нарушают комфорт в поездке при дорожных заторах.

За этим спокойным и невозмутимым поведением в пробках кроются надежные технические характеристики. LEPAS L8 оснащен супергибридной системой Chery Group, обладающей ведущей в отрасли тепловой эффективностью 44,5 % и расходом топлива всего 4,2 л/100 км в режиме поддержания заряда. В совокупности эти технологии создают конкурентное преимущество LEPAS L8 при движении в пробках, превращая каждую поездку в опыт элегантного вождения Elegant Driving.

LEPAS стремится, чтобы как можно большее количество пользователей по всему миру смогли насладиться Elegant Driving, давая водителям возможность оставаться собранными в условиях сложного городского движения.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Zverejnené globálne rebríčky dopravných zápch: LEPAS L8 nanovo definuje zážitok z mobility s elegantnou jazdou

Zverejnené globálne rebríčky dopravných zápch: LEPAS L8 nanovo definuje zážitok z mobility s elegantnou jazdou

V decembri 2025 vydala globálna spoločnosť zaoberajúca sa analýzou dopravných údajov INRIX svoju správu o globálnom dopravnom skóre za rok 2025,...
Globale Rangliste der Verkehrsstaus veröffentlicht: LEPAS L8 definiert das Mobilitätserlebnis mit elegantem Fahrverhalten neu

Globale Rangliste der Verkehrsstaus veröffentlicht: LEPAS L8 definiert das Mobilitätserlebnis mit elegantem Fahrverhalten neu

Im Dezember 2025 veröffentlichte das globale Verkehrsdatenanalyseunternehmen INRIX seine „2025 Global Traffic Scorecard" mit einer detaillierten...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Automotive

Automotive

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics