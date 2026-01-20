Опубликованы глобальные рейтинги автомобильных пробок -- LEPAS L8 переопределяет впечатления от поездок с помощью элегантного вождения

УХУ, Китай, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В декабре 2025 года компания INRIX, занимающаяся анализом глобального трафика, опубликовала отчет 2025 Global Traffic Scorecard с детальным анализом данных о трафике в более чем 900 городах 36 стран мира. В отчете показано, что по сравнению с предыдущим годом автомобильные пробки стали больше более чем в половине этих городов, оставаясь неизменной проблемой крупных городских районов. Учитывая данное обстоятельство, флагманская модель LEPAS LEPAS L8 использует передовые интеллектуальные технологии и надежные гибридные системы для предоставления решения элегантного вождения Elegant Driving. Даже в пробках оно снижает стресс водителей и позволяет им ориентироваться в сложном дорожном трафике с элегантностью и спокойствием.

LEPAS L8

Частые пробки в часы пик могут быстро приводит к усталости водителя. Интеллектуальная система помощи водителю LEPAS L8 эффективно облегчает эту нагрузку. При включенных режимах адаптивного и интеллектуального круиз-контроля — ACC и ICA — автомобиль может регулировать скорость движения от 0 до 180 км/ч, следя за расположением автомобиля по центру полосы движения и плавным движением с остановками. Это значительно сокращает повторение действий со стороны водителя, делая движение в пробках более эффективным и менее утомительным.

В вечерний час пик движение с частыми остановками повышает требования к вниманию водителя. Система панорамного обзора на 360° и визуализации шасси LEPAS L8 четко отображает слепые зоны на центральном экране, что позволяет легко маневрировать на низкой скорости и точно менять полосу движения. В сочетании с плавной подачей мощности и тихой кабиной система еще больше повышает комфорт и уверенность в вождении в сложных городских условиях.

В случае коротких поездок на выходные неожиданные пробки на шоссе могут легко нарушить планы, в то время как частые остановки и трогание с места могут уменьшить удовольствие от вождения. Благодаря большому запасу хода — более 1 300 километров — LEPAS L8 устраняет необходимость в постоянном планировании подзарядки батареи и беспокойство о запасе хода. Специальная гибридная трансмиссия автомобиля, обеспечивающая эффективность передачи 97,6 %, поддерживает плавное и изысканное движение на низкой скорости без толчков, которые часто нарушают комфорт в поездке при дорожных заторах.

За этим спокойным и невозмутимым поведением в пробках кроются надежные технические характеристики. LEPAS L8 оснащен супергибридной системой Chery Group, обладающей ведущей в отрасли тепловой эффективностью 44,5 % и расходом топлива всего 4,2 л/100 км в режиме поддержания заряда. В совокупности эти технологии создают конкурентное преимущество LEPAS L8 при движении в пробках, превращая каждую поездку в опыт элегантного вождения Elegant Driving.

LEPAS стремится, чтобы как можно большее количество пользователей по всему миру смогли насладиться Elegant Driving, давая водителям возможность оставаться собранными в условиях сложного городского движения.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg