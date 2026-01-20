Peringkat Kemacetan Lalu Lintas Global telah Diluncurkan: LEPAS L8 Mengubah Pengalaman Mobilitas melalui Pengalaman Berkendara yang Elegan

Pola lalu lintas tersendat-sendat (stop-and-go) yang sering terjadi pada jam-jam sibuk cepat membuat pengemudi merasa lelah. Sistem bantuan pengemudi cerdas pada LEPAS L8 secara efektif mengurangi beban tersebut. Berkat fitur Adaptive Cruise Control (ACC) dan Integrated Cruise Assist (ICA) yang beroperasi pada seluruh rentang kecepatan, kendaraan dapat mengikuti arus lalu lintas dari kondisi berhenti hingga melaju hingga 180 km/jam sambil menjaga posisi kendaraan pada jalur dan melakukan perpindahan stop-and-go secara halus. Kemampuan tersebut sangat mengurangi beban mengemudi yang berulang-ulang sehingga perjalanan di tengah kemacetan menjadi lebih efisien dan tidak melelahkan.

Pada jam pulang kerja, lalu lintas yang padat menuntut konsentrasi pengemudi. Lewat sistem tampilan panorama 360° dan visualisasi sasis pada LEPAS L8, area sekitar dan titik buta secara jelas terlihat di layar tengah sehingga memudahkan manuver dalam kecepatan rendah dan perpindahan jalur yang presisi. Dikombinasikan dengan penyaluran tenaga yang halus serta kabin yang senyap, sistem ini semakin meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri saat berkendara di kawasan perkotaan yang padat.

Untuk perjalanan singkat di akhir pekan, kemacetan tak terduga di jalan tol kerap mengganggu rencana, bahkan lalu lintas yang tersendat ikut mengurangi kenyamanan berkendara. Dengan jarak tempuh komprehensif lebih dari 1.300 kilometer, LEPAS L8 tidak memerlukan rencana pengisian baterai yang rumit, serta mengatasi kekhawatiran akan jarak tempuh. Transmisi hibrida khusus dengan efisiensi hingga 97,6% ikut memastikan pengalaman berkendara yang halus dan stabil pada kecepatan rendah, sekaligus menghindari hentakan yang kerap mengganggu kenyamanan perjalanan pada kondisi macet.

Di balik performa yang tenang dan terkendali di tengah kepadatan lalu lintas, kapabilitas teknis yang solid menjadi faktor penentu. LEPAS L8 dibekali Sistem Super Hybrid dari Chery Group dengan efisiensi termal terbaik di industri, yakni sebesar 44,5%, serta konsumsi bahan bakar yang sangat hemat, mencapai 4,2 liter per 100 kilometer dalam moda charge-sustaining. Secara keseluruhan, teknologi tersebut menjadi daya saing LEPAS L8 dalam menghadapi skenario berkendara di kondisi macet—mengubah setiap perjalanan menjadi pengalaman Berkendara yang Elegan.

LEPAS berkomitmen menghadirkan pengalaman Berkendara yang Elegan kepada lebih banyak pengguna di seluruh dunia, membantu para pengemudi untuk tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi kerumitan lalu lintas perkotaan.

SOURCE LEPAS