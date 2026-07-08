REALTY ONE GROUP KOMMT IN DIE MONGOLEI

UNBrokerage setzt seinen weltweiten Aufschwung fort und expandiert mit einer starken Führungspräsenz in Ulaanbaatar in die , sein 26. Land.

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zielorientierte Lifestyle-Marke und EINES der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen weltweit, hat die Master-Franchise-Rechte für sein neuestes Land, die Mongolei, offiziell verkauft. UNBrokerage bringt sein gesamtes Repertoire – darunter sein bewährtes „Agent-First"-Geschäftsmodell, die mitreißende COOLTURE® sowie die 100-prozentige Provisionsstruktur – direkt nach Zentralasien.

An der Spitze der Bewegung in Ulaanbaatar: unter der Leitung eines Führungsteams, das auf Wirkung ausgerichtet ist und über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen strategisches Wachstum, Finanzen und groß angelegte Markterschließung verfügt.

„Enkhbat und Enkhtur sind das nächste Power-Duo bei Realty ONE Group, und wir freuen uns riesig, sie und das gesamte mongolische Team in der ONE-Familie willkommen zu heißen", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer von Realty ONE Group International. „Durch die Kombination von fundierter Unternehmensführung und finanziellem Know-how mit nachweisbaren Erfolgen im Immobilienbereich sind sie die perfekten Impulsgeber, um unser disruptives, maklerorientiertes Modell in Zentralasien zu etablieren. UNBrokerage kennt keine Grenzen, und dieses Rockstar-Team ist bereit, die Mongolei in Gold zu tauchen!"

Lernen Sie das Führungsteam kennen

Die Expansion wird von zwei der bekanntesten Führungskräfte der mongolischen Wirtschaft geleitet, die Unternehmensstrategie mit lokaler Immobilienkompetenz verbinden:

Enkhbat Enkhjargal: Enkhjargal ist eine versierte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Markenentwicklung. Nachdem Enkhjargal leitende Führungspositionen bei APU JSC und der TESO Group bekleidet hat, wird er nun das strategische Wachstum, die Markenentwicklung, das Marketing und den Ausbau des Sub-Franchise-Netzwerks vorantreiben und die offizielle Einführung der Marke Realty ONE Group auf dem mongolischen Markt leiten.

Enkhjargal ist eine versierte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Markenentwicklung. Nachdem Enkhjargal leitende Führungspositionen bei APU JSC und der TESO Group bekleidet hat, wird er nun das strategische Wachstum, die Markenentwicklung, das Marketing und den Ausbau des Sub-Franchise-Netzwerks vorantreiben und die offizielle Einführung der Marke Realty ONE Group auf dem mongolischen Markt leiten. Enkhtur Chuluunbat: Chuluunbat bringt bei Realty ONE Group Mongolia umfassende Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Unternehmensführung und Immobilien mit. Nach einer erfolgreichen Karriere im Bankwesen, einschließlich einer Führungsposition bei der Credit Bank, wechselte er in die Immobilienbranche, wo er höchste Anerkennung in der Branche sowie renommierte internationale Zertifizierungen erlangte. Als Gründer von High Pros LLC leitet er derzeit ein Team von mehr als 30 erfolgreichen Maklern. Bei Realty ONE Group Mongolia wird Chuluunbat den operativen Betrieb, den Ausbau des Maklerteams und die Finanzstrategie leiten.

Der anhaltende Erfolg de Realty ONE Group International beruht auf ihren firmeneigenen Geschäftssystemen, umfassendem Coaching und Support, einer markanten Lifestyle-Marke sowie einer „People-First"-COOLTURE®, die das Unternehmen von traditionellen Immobilienmodellen abhebt. Mit mehr als 20.000 Immobilienfachleuten an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten baut die Marke ihre globale Präsenz weiter aus und bleibt dabei ihrer Mission treu, durch Immobilien das Leben der Menschen zu verändern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.realtyonegroup.com/

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Dank ihres bewährten Geschäftsmodells, ihrer Full-Service-Maklerbüros, ihrer dynamischen COOLTURE, des erstklassigen Business-Coachings durch die ONE University, der hervorragenden Unterstützung und ihrer firmeneigenen Technologie ZONE ist die Organisation rasch auf mehr als 20.000 Immobilienfachleute an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

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