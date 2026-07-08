REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE EN MONGOLIE

UNBrokerage poursuit son essor mondial en s'implantant en , son 26e pays, grâce à une direction dynamique à Oulan-Bator

LAGUNA NIGUEL, Californie, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur un certain art de vivre et l'une des franchises connaissant la croissance la plus rapide au monde, a officiellement cédé les droits de franchise principale pour son tout nouveau marché, la Mongolie. UNBrokerage déploie tout son arsenal en Asie centrale, notamment son modèle économique éprouvé axé sur les agents, sa « COOLTURE » contagieuse® et sa structure de commissions à 100 %.

À la tête du mouvement à Oulan-Bator : dirigée par une équipe de direction conçue pour générer un impact et forte d'une expérience avérée en matière de croissance stratégique, de finance et de développement de marchés à grande échelle.

« Enkhbat et Enkhtur forment le prochain duo de choc chez Realty ONE Group et nous sommes ravis de les accueillir, ainsi que toute l'équipe mongole, au sein de la famille ONE », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. « En alliant un leadership d'entreprise solide et une maîtrise financière à une expérience immobilière éprouvée, ils sont les catalyseurs parfaits pour déployer notre modèle disruptif, axé sur les agents, en Asie centrale. UNBrokerage ne connaît pas de frontières, et cette équipe de choc est prête à faire rayonner la Mongolie ! »

Découvrez l'équipe de direction

Cette expansion est menée par deux des chefs d'entreprise les plus en vue de Mongolie, qui allient stratégie d'entreprise et expertise immobilière locale :

Enkhbat Enkhjargal : Enkhjargal est un dirigeant d'entreprise chevronné qui possède une vaste expérience dans les domaines du marketing, de la vente et du développement de marque. Après avoir occupé des postes de direction au sein d'APU JSC et du groupe TESO, Enkhjargal sera chargé de piloter la croissance stratégique, le développement de la marque, le marketing et l'expansion du réseau de sous-franchises, et dirigera le lancement officiel de la marque Realty ONE Group sur le marché mongol.

Enkhjargal est un dirigeant d'entreprise chevronné qui possède une vaste expérience dans les domaines du marketing, de la vente et du développement de marque. Après avoir occupé des postes de direction au sein d'APU JSC et du groupe TESO, Enkhjargal sera chargé de piloter la croissance stratégique, le développement de la marque, le marketing et l'expansion du réseau de sous-franchises, et dirigera le lancement officiel de la marque Realty ONE Group sur le marché mongol. Enkhtur Chuluunbat : Chuluunbat apporte à Realty ONE Group Mongolia une solide expérience dans les domaines de la finance, de la direction d'entreprise et de l'immobilier. Après une brillante carrière dans le secteur bancaire, au cours de laquelle il a notamment occupé un poste de direction au sein de la Credit Bank, il s'est réorienté vers l'immobilier, où il s'est vu décerner les plus hautes distinctions du secteur et a obtenu de prestigieuses certifications internationales. En tant que fondateur de High Pros LLC, il dirige actuellement une équipe de plus de 30 agents qui ont fait leurs preuves. Au sein de Realty ONE Group Mongolia, Chuluunbat sera chargée de superviser les opérations, le développement de l'équipe d'agents et la stratégie financière.

Le succès durable de Realty ONE Group International repose sur ses systèmes d'entreprise exclusifs, un accompagnement et un soutien complets, une marque de style de vie audacieuse, ainsi qu'une COOLTURE ® qui place l'humain au cœur de ses activités et le distingue des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.realtyonegroup.com/

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie les plus dynamiques et modernes dans le secteur immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : une maison, un rêve, une vie à la fois. L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses sociétés de courtage à services complets, sa COOLTURE dynamique, son coaching commercial supérieur par l'entremise de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

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