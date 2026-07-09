Realty ONE Group、モンゴルに進出

UNBrokerage、世界展開の勢いを維持し、ウランバートルでの力強いリーダーシップのもと26カ国目となるモンゴルへ進出

カリフォルニア州ラグナ・ニゲル, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 現代的で明確な目的を掲げるライフスタイル・ブランドであり、世界で最も急成長しているフランチャイズの一つであるRealty ONE Group Internationalは、最新の進出先であるモンゴルにおけるマスターフランチャイズ権を正式に売却しました。UNBrokerageは、実績あるエージェント第一のビジネスモデル、人を引き付けるCOOLTURE®、100%コミッション制など、同社のあらゆる強みを中央アジアに投入します。

ウランバートルで事業を率いるのは、戦略的成長、財務、大規模な市場開発で確かな実績を持ち、成果創出を見据えて構成されたリーダーシップチームです。

Realty ONE Group InternationalのCEO兼創業者であるKuba Jewgieniewは、次のように述べています。「EnkhbatとEnkhturはRealty ONE Groupにとって次の強力なコンビであり、2人とモンゴルチーム全員をONE Familyに迎え入れることを大変うれしく思います。企業経営における深いリーダーシップと財務面の高度な手腕を、不動産分野での実績と組み合わせることで、2人は中央アジアで当社の革新的なエージェント第一モデルを展開するための最適な推進役となります。UNBrokerageに国境はありません。このロックスター級のチームは、モンゴルをゴールドに染める準備が整っています！」

経営陣のご紹介

この事業拡大は、企業戦略と現地不動産の専門知識を兼ね備えた、モンゴル有数の経営幹部2人が主導しています。

Enkhbat Enkhjargal： Enkhjargalは、マーケティング、営業、ブランド開発の分野で豊富な経験を持つ、実績あるビジネスリーダーです。APU JSCとTESO Groupで幹部職を歴任したEnkhjargalは、戦略的な成長、ブランド開発、マーケティング、サブフランチャイズ拡大を推進し、Realty ONE Groupブランドのモンゴル市場への正式な導入を主導します。

Enkhjargalは、マーケティング、営業、ブランド開発の分野で豊富な経験を持つ、実績あるビジネスリーダーです。APU JSCとTESO Groupで幹部職を歴任したEnkhjargalは、戦略的な成長、ブランド開発、マーケティング、サブフランチャイズ拡大を推進し、Realty ONE Groupブランドのモンゴル市場への正式な導入を主導します。 Enkhtur Chuluunbat： Chuluunbatは、金融、企業経営、不動産の各分野における豊富な経験をRealty ONE Group Mongoliaにもたらします。Credit Bankでの管理職を含む銀行業界での成功を経て、不動産業界に転身し、業界で最高水準の評価を得るとともに、権威ある国際資格を取得しています。High Pros LLCの創業者として、現在は30人を超える実績あるエージェントからなるチームを率いています。Realty ONE Group Mongoliaでは、Chuluunbatが事業運営、エージェントの成長、財務戦略を統括します。

Realty ONE Group Internationalの継続的な成功は、独自のビジネスシステム、包括的なコーチングとサポート、大胆なライフスタイル・ブランド、そして従来型の不動産モデルから同社を差別化する、人を第一に考えるCOOLTURE®によって支えられています。同ブランドは、30近い国・地域にわたる450以上の拠点で2万人を超える不動産プロフェッショナルを擁し、不動産を通じて人生を変えるという使命を貫きながら、世界での展開を続けています。

詳細については、https://www.realtyonegroup.com/をご覧ください。

Realty ONE Group Internationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急成長している、現代的で明確な目的を掲げるライフスタイル・ブランドの一つです。同社が掲げる「ひとつの目的（ONE Purpose）」は、一つひとつの住まい、夢、人生を通じて、世界中に扉を開くことです。同社は、実績あるビジネスモデル、フルサービス型の仲介会社、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自技術であるZONEにより、30近い国・地域にわたる450以上の拠点で2万人を超える不動産プロフェッショナルを擁するまでに急成長しました。Realty ONE Group Internationalは、Entrepreneur Magazineから3年連続で不動産ブランド第1位に選ばれており、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズオーナーにも扉を開きながら、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group