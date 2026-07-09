리얼티 원 그룹, 몽골에 진출

언브로커리지, 울란바토르에서의 대담한 리더십과 함께 26번째 국가로 확장하며 글로벌 모멘텀 지속

라구나 니겔, 캘리포니아, 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈 중 하나인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 새로운 진출 국가인 몽골의 마스터 프랜차이즈 권리를 공식적으로 판매했다. 언브로커리지(UNBrokerage)는 검증된 에이전트 우선 비즈니스 모델, 전염성 강한 쿨처®(COOLTURE®), 100% 수수료 구조를 포함한 전체 역량을 중앙아시아로 직접 가져온다.

울란바토르에서의 진두지휘는 전략적 성장, 재무, 대규모 시장 개발에서 검증된 실적을 가진 임팩트를 위해 구축된 리더십 팀이 주도한다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 쿠바 예브기니에프(Kuba Jewgieniew) 최고경영자 겸 창립자는 "엥흐바트(Enkhbat)와 엥흐투르(Enkhtur)는 리얼티 원 그룹의 차세대 파워하우스 듀오이며, 우리는 이들과 몽골 팀 전체를 원 패밀리(ONE Family)에 환영하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "깊은 있는 기업 리더십과 재무 숙련도를 검증된 부동산 성공과 결합함으로써, 이들은 중앙아시아에서 우리의 파괴적인 에이전트 우선 모델을 펼치기 위한 완벽한 촉매제다. 언브로커리지는 국경이 없으며, 이 스타 팀은 몽골을 금빛으로 물들일 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.

리더십 팀 소개

이번 확장은 기업 전략과 지역 부동산 전문성을 결합한 몽골의 가장 저명한 두 비즈니스 경영진이 주도한다:

엥흐바트 엥흐자르갈(Enkhbat Enkhjargal): 엥흐자르갈은 마케팅, 영업, 브랜드 개발에서 광범위한 경험을 가진 성공적인 비즈니스 리더다. APU JSC와 테소 그룹(TESO Group)에서 고위 리더십 직책을 맡은 후, 엥흐자르갈은 전략적 성장, 브랜드 개발, 마케팅, 서브 프랜차이즈 확장을 주도하며 몽골 시장에 리얼티 원 그룹 브랜드의 공식 도입을 주도할 예정이다.

엥흐자르갈은 마케팅, 영업, 브랜드 개발에서 광범위한 경험을 가진 성공적인 비즈니스 리더다. APU JSC와 테소 그룹(TESO Group)에서 고위 리더십 직책을 맡은 후, 엥흐자르갈은 전략적 성장, 브랜드 개발, 마케팅, 서브 프랜차이즈 확장을 주도하며 몽골 시장에 리얼티 원 그룹 브랜드의 공식 도입을 주도할 예정이다. 엥흐투르 출루운바트(Enkhtur Chuluunbat): 출루운바트는 재무, 비즈니스 리더십, 부동산 분야의 강력한 배경을 리얼티 원 그룹 몽골에 제공한다. 크레딧 뱅크(Credit Bank)에서의 리더십 역할을 포함한 성공적인 금융업 경력 이후, 그는 부동산 분야로 전향해 최고 업계 인정과 권위 있는 국제 자격증을 획득했다. 하이 프로스 LLC(High Pros LLC)의 창립자로서 그는 현재 30명 이상의 성공적인 에이전트 팀을 이끌고 있다. 리얼티 원 그룹 몽골에서 출루운바트는 운영, 에이전트 성장, 재무 전략을 감독할 예정이다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 지속적인 성공은 독점 비즈니스 시스템, 포괄적인 코칭 및 지원, 대담한 라이프스타일 브랜드, 전통적인 부동산 모델과 차별화되는 사람 우선 쿨처에 의해 견인된다. 거의 30개국과 지역에 걸쳐 450개 이상의 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 이 브랜드는 부동산을 통해 삶을 바꾸는 사명에 충실하면서 전 세계적 입지를 계속 확장하고 있다.

자세한 정보는 https://www.realtyonegroup.com/을 방문해 확인할 수 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 소개

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 부동산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드 중 하나로, 전 세계의 문을 한 번에 하나의 집, 하나의 꿈, 하나의 삶으로 여는 것을 원 퍼포즈(ONE Purpose)로 삼고 있다. 이 조직은 검증된 비즈니스 모델, 풀서비스 브로커리지, 역동적인 쿨처, 원 유니버시티(ONE University)를 통한 우수한 비즈니스 코칭, 뛰어난 지원, 독점 기술인 존(ZONE) 덕분에 거의 30개국과 지역에 걸쳐 450개 이상의 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가로 빠르게 성장했다. 리얼티 원 그룹 인터내셔널은 앙트레프레너 매거진(Entrepreneur Magazine)에 의해 3년 연속 1위 부동산 브랜드로 선정됐으며, 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 소유주들을 위한 문을 열며 계속 앞서 나가고 있다. 자세한 정보는 www.RealtyONEGroup.com에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group