Realty ONE Group llega a Mongolia

The UNBrokerage continúa su impulso global, expandiéndose a su 26º país con un liderazgo audaz en Ulaanbaatar

LAGUNA NIGUEL, Calif., 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y con propósito, y una de las franquicias de mayor crecimiento en el mundo, ha vendido oficialmente los derechos de franquicia maestra a su nuevo país, Mongolia. The UNBrokerage trae consigo todo su arsenal, incluyendo su modelo de negocio probado centrado en el agente, su contagioso estilo de vida COOLTURE® y su estructura de comisiones del 100%, directamente a Asia Central.

Liderando la ofensiva en Ulaanbaatar: un equipo directivo con una sólida trayectoria y un historial comprobado en crecimiento estratégico, finanzas y desarrollo de mercados a gran escala.

"Enkhbat y Enkhtur son el nuevo dúo dinámico de Realty ONE Group y estamos encantados de darles la bienvenida, junto con todo el equipo de Mongolia, a la familia ONE", declaró Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Al combinar un profundo liderazgo corporativo y dominio financiero con un éxito inmobiliario comprobado, son los catalizadores perfectos para impulsar nuestro innovador modelo centrado en el agente en Asia Central. ¡The UNBrokerage no conoce fronteras y este equipo estelar está listo para convertir a Mongolia en un referente!"

Conozca al equipo directivo

La expansión está liderada por dos de los ejecutivos empresariales más destacados de Mongolia, que combinan la estrategia corporativa con la experiencia en el mercado inmobiliario local:

Enkhbat Enkhjargal: Enkhjargal es un líder empresarial consumado con amplia experiencia en marketing, ventas y desarrollo de marca. Tras ocupar puestos de alta dirección en APU JSC y TESO Group, Enkhjargal impulsará el crecimiento estratégico, el desarrollo de la marca, el marketing y la expansión de las subfranquicias, liderando la introducción oficial de la marca Realty ONE Group en el mercado mongol.

Enkhtur Chuluunbat: Chuluunbat aporta a Realty ONE Group Mongolia una sólida trayectoria en finanzas, liderazgo empresarial e inmobiliaria. Tras una exitosa carrera bancaria, que incluyó un puesto de liderazgo en Credit Bank, se adentró en el sector inmobiliario, donde obtuvo un gran reconocimiento y prestigiosas certificaciones internacionales. Como fundador de High Pros LLC, actualmente lidera un equipo de más de 30 agentes de éxito. En Realty ONE Group Mongolia, Chuluunbat supervisará las operaciones, el crecimiento de la agencia y la estrategia financiera.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se basa en sus sistemas empresariales propios, su completo programa de capacitación y apoyo, su audaz marca de estilo de vida y su filosofía centrada en las personas (COOLTURE®), que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia global, manteniéndose fiel a su misión de transformar vidas a través del sector inmobiliario.

Para obtener más información, visite https://www.realtyonegroup.com/

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias más modernas, orientadas a un propósito y de más rápido crecimiento, cuyo único objetivo es abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño y UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 oficinas repartidas por casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica COOLTURE, la formación empresarial de alto nivel a través de ONE University, un apoyo excepcional y su tecnología patentada, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por Entrepreneur Magazine durante tres años consecutivos y sigue avanzando con fuerza, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

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