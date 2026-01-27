Realty ONE Group社コミュニティ貢献の20周年を迎え、好調な2025年の寄付実績を報告

ラグーナニゲル、カルフォルニア州, 2026年1月27日 /PRNewswire/ -- 現代的で目的意識を持ったライフスタイル・ブランドで、世界で最も急成長している不動産フランチャイザーの1つであるRealty ONE Group International社は、同社の慈善基金であるONE Caresを通じて、世界中の不動産プロフェッショナルによる多大な影響を強調する2025年末の寄付実績を本日発表しました。

2025年、ONE Family Networkは240,292人の地域住民を支援し、8,467時間の社会奉仕活動に貢献し、ONE Caresイニシアチブを通じて約40万ドルを寄付した。同社ブランドのサービス、慈善、コミュニティのリーダーシップへの継続的な取り組みを示しています。

「恩を返すことではなく、当社6Cの基盤、当社の考え、価値観がRealty ONE Group社の取り組みです」とRealty ONE Group International社の最高経営責任者兼創立者であるKuba Jewgieniew氏が述べました。「当社のプロフェッショナルたちは不動産だけでなく、日々サービスを提供するコミュニティに変化をもたらすことに取り組んでいます 」

毎年、Realty ONE Group International社は5月1日の創立記念日を祝い、世界的な寄付とボランティアの日に取り組みます。今年の特別な日には、3,053時間のボランティア活動と144,785ドルの寄付により、約6万人の人生に影響を与えました。

持続可能性への取り組みを強化するため、Realty ONE Group International社は2025年に1,069本の木を植えることを誓い、「ONE Tree, ONE World」の取り組みを推進し、2022年以降に世界中で約142,000本の木を誓いました。

同社が世界的に成長し続けるなか、Realty ONE Group社はインパクト、目的、慈善によって定義される遺産を築くことに焦点を当て続けています。

Realty ONE Group International社の継続的な成功は、独自のビジネスシステム、包括的なコーチングとサポート、大胆なライフスタイルブランド、従来の不動産モデルから差別化された人間ファーストのCOOLTURE®によって実現されています。約30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するこのブランドは、不動産を通じて人生を変えるという使命に忠実であり続けながら、世界展開を続けています。

Realty ONE Group International社について

Realty ONE Group International社は、不動産業界で最も急速に成長している近代的で目的意識を持ったライフスタイル・ブランドの1つであり、世界中で1つの家、1つの夢、1つの人生を一度に叶える扉を開くことが唯一の目的としています。同社は実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介業務、ダイナミックでクールな社風（COOLTURE）、ONE Universityを通じた優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、30の国と地域で450を超える拠点に2万人を超える不動産専門家を擁する規模に急速に成長しました。Realty ONE Group International社は3年連続で「Entrepreneur」誌で最優秀の不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも可能性を切り開くため、躍進を続けています。詳細については、 www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

