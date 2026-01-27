리얼티 원 그룹, 지역사회 영향 20주년 기념… 2025년 기부 성과 강세 보고

라구나 니겔, 캘리포니아주, 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부동산 프랜차이즈 중 하나인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 자사의 자선 재단인 원 케어즈(ONE Cares)를 통해 전 세계 부동산 전문가들이 이룬 의미 있는 성과를 조명하는 2025년 연말 기부 결과를 발표했다.

2025년 원 패밀리 네트워크(ONE Family Network)는 지역사회 이웃 24만 292명에 대한 지원, 8467시간의 지역사회 봉사활동, 원 케어즈 이니셔티브를 통한 미화 약 40만 달러 기부 등 여러 활동을 주도하며 서비스, 나눔, 지역사회 리더십에 대한 브랜드의 지속적인 헌신을 보여줬다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 쿠바 주기누(Kuba Jewgieniew) 최고경영자 겸 설립자는 "기부는 리얼티 원 그룹의 단순한 이니셔티브가 아니라, 우리의 6C, 즉 신념과 가치의 토대"라며 "우리 전문가들은 부동산을 넘어, 매일 봉사하는 지역사회에서 실질적인 변화를 만들어가는 데 전념하고 있다"고 말했다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 매년 5월 1일 창립 기념일을 맞아 전 세계적인 기부와 자원봉사의 날을 기념한다. 올해 이 특별한 하루 동안 3053시간의 자원봉사 활동을 펼치고 미화 14만 4785달러를 기부하면서 약 6만 명의 삶에 긍정적인 영향을 미쳤다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 2025년에 1069그루의 나무 심기를 약속하여 지속가능성에 대한 약속을 강화했으며, 원 트리, 원 월드(ONE Tree, ONE World) 이니셔티브에 따라 2022년 이후 전 세계적으로 약정된 나무 수는 총 14만 2000그루에 근접했다.

회사가 글로벌 성장을 이어가는 가운데, 리얼티 원 그룹은 영향력, 목적, 나눔으로 정의되는 유산을 구축하는 데 집중하고 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 지속적인 성공은 독자적인 비즈니스 시스템, 포괄적인 코칭과 지원, 대담한 라이프스타일 브랜드, 그리고 전통적인 부동산 모델과 차별화되는 사람 중심의 쿨처®(COOLTURE®)에 의해 견인되고 있다. 전 세계 약 30개 국가 및 지역의 450곳 이상 지점에서 2만 명 이상의 부동산 전문가와 함께하며, 브랜드는 부동산을 통해 삶을 변화시킨다는 사명에 충실한 가운데 글로벌 입지를 계속 확장하고 있다.

자세한 내용은 www.OwnAOne.com 또는 www.realtyonegroup.com에서 확인할 수 있다.

