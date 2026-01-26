LE GROUPE REALTY ONE FÊTE SES 20 ANS D'IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ ET ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DONS POUR L'ANNÉE 2025

LAGUNA NIGUEL, Calif., janvier 27, 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'une des franchises immobilières à la croissance la plus rapide au monde, a fièrement annoncé aujourd'hui ses résultats de fin d'année 2025, soulignant l'impact significatif de ses professionnels de l'immobilier dans le monde entier, par le biais de ONE Cares, la fondation caritative de l'entreprise.

En 2025, le réseau familial ONE a soutenu 240 292 voisins de la communauté, a contribué à 8 467 heures de service communautaire et a fait don de près de 400 000 dollars par le biais d'initiatives ONE Cares, démontrant l'engagement continu de la marque en faveur du service, de la générosité et du leadership communautaire.

"Donner en retour n'est pas une initiative du Groupe Realty ONE, c'est le fondement de nos 6C, de nos croyances et de nos valeurs," a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur du Groupe Realty ONE International. "Nos professionnels s'engagent à faire la différence, non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans les communautés qu'ils servent chaque jour."

Chaque année, Realty ONE Group International célèbre sa fondation le 1er mai par une journée mondiale de dons et de bénévolat. Cette année, cette journée spéciale a eu un impact sur près de 60 000 vies, avec 3 053 heures de bénévolat et 144 785 dollars.

Renforçant son engagement en faveur de la durabilité, Realty ONE Group International s'est engagé à planter 1 069 arbres en 2025, faisant progresser son initiative ONE Tree, ONE World à près de 142 000 arbres promis dans le monde entier depuis 2022.

Alors que la société continue de se développer à l'échelle mondiale, le groupe Realty ONE se concentre sur la construction d'un héritage défini par l'impact, l'objectif et la générosité.

Le succès continu de Realty ONE Group International est dû à ses systèmes commerciaux exclusifs, à son accompagnement et à son soutien complets, à sa marque de style de vie audacieuse et à son COOLTURE® axé sur les personnes, qui le différencie des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires, la marque continue d'élargir sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

