REALTY ONE GROUP CELEBRA 20 AÑOS DE IMPACTO COMUNITARIO Y REPORTA SÓLIDOS RESULTADOS DE DONACIONES EN 2025

LAGUNA NIGUEL, California, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderno e impulsado por un propósito y uno de los franquiciadores de bienes inmobiliarios de más rápido crecimiento en el mundo, anunció hoy con orgullo sus resultados de donaciones de fin de año 2025, destacando el impacto significativo logrado por sus profesionales de bienes inmobiliarios en todo el mundo, a través de ONE Cares, la fundación benéfica de la empresa.

En 2025, ONE Family Network apoyó a 240.292 vecinos de la comunidad, contribuyó con 8.467 horas de servicio comunitario y donó casi 400.000 dólares a través de las iniciativas de ONE Cares, lo que demuestra el compromiso continuo de la marca con el servicio, la generosidad y el liderazgo comunitario.

"Retribuir no es una iniciativa de Realty ONE Group, sino la base de nuestras 6 C, nuestras creencias y nuestros valores", afirmó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Nuestros profesionales están comprometidos a marcar la diferencia, no solo en el sector inmobiliario, sino también en las comunidades a las que sirven a diario".

Cada año, Realty ONE Group International celebra su fundación el 1 de mayo con un día mundial de donaciones y voluntariado. Este año, ese día tan especial impactó la vida de casi 60.000 personas con 3.053 horas de voluntariado y 144.785 dólares.

Reforzando su compromiso con la sostenibilidad, Realty ONE Group International prometió 1.069 árboles en 2025, avanzando su iniciativa ONE Tree, ONE World a casi 142.000 árboles prometidos en todo el mundo desde 2022.

A medida que la empresa continúa creciendo globalmente, Realty ONE Group sigue enfocado en construir un legado definido por el impacto, el propósito y la generosidad.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se basa en sus sistemas de negocio patentados, su asesoramiento y apoyo integrales, su marca de estilo de vida audaz y su enfoque COOLTURE® centrado en las personas, que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia global, manteniéndose fiel a su misión de transformar vidas a través del sector inmobiliario.

Aprenda más en www.OwnAOne.com o www.realtyonegroup.com

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida moderno y con propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.