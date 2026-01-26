REALTY ONE GROUP FEIERT 20 JAHRE GEMEINNÜTZIGE ARBEIT UND MELDET STARKE SPENDENERGEBNISSE FÜR 2025

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, Januar 27, 2026 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber der Welt, gab heute mit Stolz ihre Spendenergebnisse für das Jahr 2025 bekannt, die den bedeutenden Einfluss hervorheben, den ihre Immobilienprofis rund um den Globus über ONE Cares, die gemeinnützige Stiftung des Unternehmens, ausüben.

Im Jahr 2025 unterstützte das ONE Family Network 240.292 Menschen in der Nachbarschaft, leistete 8.467 Stunden gemeinnützige Arbeit und spendete fast 400.000 US-Dollar im Rahmen von ONE Cares-Initiativen.

"Giving back ist keine Initiative bei der Realty ONE Group, sondern die Grundlage unserer 6C's, unserer Überzeugungen und unserer Werte,", sagt Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. "Unsere Mitarbeiter engagieren sich nicht nur in der Immobilienbranche, sondern auch in den Gemeinden, in denen sie tagtäglich tätig sind."

Jedes Jahr feiert die Realty ONE Group International ihre Gründung am 1. Mai mit einem weltweiten Tag des Gebens und der Freiwilligenarbeit. An diesem besonderen Tag in diesem Jahr wurden fast 60.000 Menschen mit 3.053 ehrenamtlichen Arbeitsstunden und 144.785 Dollar unterstützt.

Zur Verstärkung ihres Engagements für Nachhaltigkeit hat die Realty ONE Group International 1.069 Bäume für 2025 zugesagt und damit ihre Initiative ONE Tree, ONE World auf fast 142.000 Bäume erweitert, die seit 2022 weltweit zugesagt wurden.

Während das Unternehmen weltweit weiter wächst, konzentriert sich die Realty ONE Group weiterhin auf den Aufbau eines Vermächtnisses, das durch Wirkung, Zweck und Großzügigkeit definiert ist.

Der anhaltende Erfolg der Realty ONE Group International beruht auf den firmeneigenen Geschäftssystemen, dem umfassenden Coaching und Support, der mutigen Lifestyle-Marke und der COOLTURE®, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und sich von traditionellen Immobilienmodellen unterscheidet. Mit mehr als 20.000 Immobilienfachleuten an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Territorien baut die Marke ihre globale Präsenz weiter aus und bleibt dabei ihrer Mission treu, das Leben durch Immobilien zu verändern.

Weitere Informationen unter www.OwnAOne.com oder www.realtyonegroup.com

