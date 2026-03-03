RevitaLash® Cosmetics lança máscara e condicionador de cabelo leave-in 5 em 1

O mais recente tratamento leave-in multitarefa da marca oferece cabelos mais fortes e saudáveis

VENTURA, Califórnia, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, líder reconhecida internacionalmente em cuidados com os cílios, sobrancelhas e cabelos, anuncia o emocionante lançamento de sua nova Máscara e Condicionador de Cabelo Leave-In; um tratamento restaurador 5 em 1 inovador que proporciona hidratação profunda, proteção e força sem sobrecarregar os cabelos.

Máscara e condicionador de cabelo leave-in RevitaLash Cosméticos

Esta fórmula inovadora e multiuso oferece os benefícios nutritivos, suavizantes e hidratantes de uma máscara capilar tradicional, sem enxágue, sem resíduos pesados e sem necessidade de tempo extra. Adequado para todos os tipos de cabelo e seguro em relação à cor, o tratamento leave-in leve é ideal para aqueles que experimentam cabelos secos, opacos, lisos ou frágeis, e é especialmente benéfico para fios finos ou danificados que buscam vitalidade e brilho renovados.

Alimentado por uma mistura de ingredientes rica em nutrientes, o Leave-In Hair Mask & Conditioner prepara, nutre e protege o cabelo de agressores ambientais e penteados térmicos (testes de laboratório mostraram proteção contra o calor até 450°F/232°C*), ao mesmo tempo em que suporta fios mais fortes e resilientes. Uma mistura nutritiva de óleos de Tamanu, coco, abacate, jojoba e moringa, juntamente com trealose, ácido hialurônico hidrolisado e peptídeos de amaranto, hidrata profundamente, suaviza e melhora a capacidade de gerenciamento.

"Estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio de cuidados com os cabelos com um produto multibenefício capaz de substituir a necessidade de comprar – e usar – quatro produtos adicionais em um momento em que os consumidores desejam simplicidade e esticam seus dólares. O fato de também fornecer resultados de nível profissional é a cereja no topo ", disse Lori Jacobus, presidente e CMO global da RevitaLash® Cosmetics. "A nossa nova Máscara e Condicionador de Cabelo Leave-In oferece aos consumidores os benefícios de cuidados profundos de uma máscara com a conveniência de um leave-in leve, tornando mais fácil do que nunca suportar cabelos mais fortes, brilhantes e resilientes todos os dias."

Projetada para complementar a Coleção de Cabelo Volumizante da marca, a Máscara e Condicionador de Cabelo Leave-In se integra perfeitamente às rotinas diárias. Após a limpeza e o condicionamento, os usuários simplesmente aplicam uma quantidade do tamanho de uma moeda de dez centavos nos cabelos úmidos e secos com toalha, dos comprimentos médios até as pontas, depois escovam e penteiam como de costume.

A fórmula é revisada por dermatologistas, clinicamente testada, hipoalergênica, vegana, livre de crueldade e livre de parabenos, ftalatos e glúten. É orgulhosamente fabricado nos EUA.

O RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 mL / 3,0 fl oz) é vendido por $ 42,50 e estará disponível em salões autorizados, spas, varejistas especializados e em revitalash.com a partir de 1º de março.

Sobre a RevitaLash® Cosmetics A

RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões e varejistas especializados em mais de 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash® Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade de câncer de mama durante todo o ano, não apenas em outubro. Para obter informações, visite www.revitalash.com.

*Resultados de um estudo de laboratório controlado usando Leave-In Hair Mask & Conditioner vs. cabelo lavado. Desnaturação de queratina medida ao longo de 4 aplicações de calor.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920623/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920624/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg

FONTE RevitaLash Cosmetics