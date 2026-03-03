RevitaLash® Cosmetics lance un masque capillaire et un après-shampoing sans rinçage 5-en-1

Le dernier traitement sans rinçage multitâches de la marque permet d'obtenir des cheveux plus forts et plus sains

VENTURA, Calif., 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, le leader internationalement reconnu du soin des cils, des sourcils et des cheveux, annonce le lancement passionnant de son nouveau masque capillaire sans rinçage et de son après-shampoing; un traitement réparateur 5 en 1 révolutionnaire qui offre une hydratation, une protection et une force profondes sans alourdir les cheveux.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

Cette formule innovante et polyvalente offre les avantages nourrissants, lissants et hydratants d'un masque capillaire traditionnel, sans rinçage, sans résidus lourds et sans temps supplémentaire. Adapté à tous les types de cheveux et compatible avec les colorations, ce traitement léger sans rinçage est idéal pour les cheveux secs, ternes, plats ou fragiles. Il est particulièrement bénéfique pour les cheveux clairsemés ou abîmés qui recherchent un regain de vitalité et de brillance.

Grâce à un mélange d'ingrédients riches en nutriments, le masque capillaire sans rinçage et l'après-shampoing préparent, nourrissent et protègent les cheveux contre les agressions extérieures et le coiffage à la chaleur (les tests en laboratoire ont montré une protection contre la chaleur jusqu'à 450°F/232°C*), tout en renforçant les mèches et en les rendant plus résistantes. Un mélange nourrissant d'huiles de tamanu, de noix de coco, d'avocat, de jojoba et de moringa, ainsi que de tréhalose, d'acide hyaluronique hydrolysé et de peptides d'amarante, hydrate en profondeur, lisse et améliore la maniabilité.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de soins capillaires avec un produit multi-bénéfices capable de remplacer l'achat - et l'utilisation - de quatre produits supplémentaires à un moment où les consommateurs recherchent la simplicité et économisent leur argent. Le fait qu'il offre également des résultats de niveau professionnel est la cerise sur le gâteau », a déclaré Lori Jacobus, présidente et directrice générale de RevitaLash® Cosmetics. « Notre nouveau masque et après-shampoing sans rinçage offre aux consommateurs les bienfaits d'un masque avec la commodité d'un sans rinçage léger, ce qui rend plus facile que jamais le soutien de cheveux plus forts, plus brillants et plus résistants tous les jours. »

Conçu pour compléter la collection Volumizing Hair de la marque, le masque et l'après-shampoing sans rinçage s'intègrent parfaitement à la routine quotidienne. Après avoir nettoyé et revitalisé les cheveux, il suffit d'appliquer une petite quantité sur les cheveux humides et essorés, des mi-longueurs aux pointes, puis de les brosser et de les coiffer comme à l'accoutumée.

La formule est examinée par des dermatologues, testée cliniquement, hypoallergénique, végétalienne, sans cruauté et exempte de parabènes, de phtalates et de gluten. Il est fièrement fabriqué aux États-Unis.

RevitaLash® Cosmetics Masque capillaire sans rinçage et revitalisant (90 ml) 3.0 fl oz) se vend au détail à 42,50 $ et sera disponible dans les salons autorisés, les spas, les détaillants spécialisés et sur revitalash.com à partir du 1er mars.

A propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits de pointe pour l'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend l'après-shampoing pour cils RevitaLash® Advanced et l'après-shampoing pour sourcils RevitaBrow® Advanced. Elle est disponible dans les cabinets médicaux, les spas, les salons de coiffure et les magasins spécialisés dans plus de 70 pays. RevitaLash® Cosmetics soutient les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein et reverse une partie des recettes à la recherche et à l'éducation, contribuant ainsi à la lutte contre le cancer du sein tout au long de l'année, et pas seulement en octobre. Pour plus d'informations, consultez le site www.revitalash.com.

*Résultats d'une étude contrôlée en laboratoire utilisant le masque capillaire sans rinçage et l'après-shampoing par rapport aux cheveux shampouinés. Dénaturation de la kératine mesurée sur 4 applications de chaleur.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg